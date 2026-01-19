Slušaj vest

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić izjavio je da je Odbor usvojio amandan na predlog za izmenu Zakona o javnom tužilaštvu kojim se predviđa da nadležnost za upućivanje tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) dobije Visoki savet tužilaštva koji čini 11 uglednih pravnika među kojima i vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac.

On je odbacio tvrdnje JTOK da se tim predlogom narušava rad te institucije.

- Odluke o upućivanju vršiće se transparentno pošto Visoki savet tužilaštva utvrdi stručnost, osposobljenost i uspeh u dosadašnjem radu onih tužilaca koji se upućuju na rad u JTOK - naveo je Mrdić.

Mrdić pojašnjava da amandman znači transparentnost u radu, a da je dosadašnja praksa bila, kako je naveo, samovolja Zagorke Dolovac.

- Dakle, umesto dvoje ljudi, Dolovac i Nenadića, koji su ovaj posao radili u svom interesu, bez kriterijuma i učešća javnosti sada će to da radi telo od 11 uglednih pravnika uz učešće javnosti i poštovanje kriterijuma - naglasio je Mrdić u saopštenju.

Istakao je da je prilikom usvajanja ustavnih promena Venecijanska komisija bila protiv rešenja po kome je vrhovni javni tužilac samovoljno mogao da vrši upućivanje tužilaca na rad u JTOK.

- Zato pozivam Dolovac Mladena Nenadića da više ne lažu. Jedini koji će da izgube usvajanjem ovog amandmana su njih dvoje a dobiće tužioci, tužilačka organizacija, javnost u Srbiji i naše društvo - naveo je Mrdić.

Uglješa Mrdić Foto: Kurir Televizija

On je dodao da je Dolovac u dogovoru sa glavnim tužiocem JTOK Mladenom Nenadićem godinama na rad u JTOK slala tužioce koji nisu najbolji i koji nemaju najbolje rezultate već one koji su najposlušniji.

- Odluku o tome koji tužioci se upućuju na rad u JTOK donosila je svojom diskrecionom odlukom sama Zagorka Dolovac bez učešća javnosti i bez poštovanja bilo kakvih kriterijuma a sve u dogovoru sa Nenadićem. To što su radili izgravanje je zakona. Poslednji takav slučaj je upućivanje tužioca Aleksandra Barca iz Višeg tužilaštva u Novom Sadu u JTOK što je izazvalo pobunu među tužiocima u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu koji se bune zbog protežiranja Barca i Josimovića, koji su ljubimci Zagorke Dolovac, jer smatraju da su svojim radom obrukali tužilačku profesiju i ne zaslužuju napredovanje - naveo je Mrdić.

Dodao je i da Dolovac i Nenadić, umesto što iznose neistine, treba da objasne da li je jutros možda zapaljen predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića koji se, kako navodi, nezakonito već sedam godina nalazi u JTOK bez ijedne odluke.

- Kako su njih dvoje zbog onoga šta su učinili sa predmetom ubistva Miše Ognjanovića počinili krivično delo zbog koga će da odgovaraju veoma brzo. A tada ćemo da saznamo zašto Dolovac i Nenadić štite ubice advokata Miše Ognjanovića. Dolovac i Nenadić do sada su krili i varali, a sada lažu, kriju i varaju. Tolika saopštenja Vrhovnog javnog tužilaštva i Javnog tužilaštva za organizovani kriminal oko tog njihovog redosleda- istakao je Mrdić.

Inače, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal danas je saopštilo da će usvajanjem amandmana doći do "kočenja" istraga u važnim predmetima.

- Ovo saopštenje je u najmanju ruku licemerno jet JTOK se nije solidarisalo sa recimo Višim javnim tužilaštvom u Beogradu kada je to tužilaštvo pre 3 godine zbog zakonskog ukidanja mogućnosti upućivanja iz nižih u viša tužilaštva ostalo bez više od 30 javnih tužilaca, kada je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu od 20 javnih tužilaca ostalo sa svega njih šestoro da postupa - kaže izvor iz vrha srpskog pravosudja i dodaje da ni Nenadić čije je tužilaštvo mahom popunjeno upućenim javnim tužiocima iz VJT u Beogradu ni Dolovac tada nisu reagovali.