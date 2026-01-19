- Mi, malo deblji ljudi, smislili smo izreku po kojoj svaki novi kilogram koji dobijemo znači da smo se "popravili", dok za sve one normalne ili mršavije kažemo da su "propali". Držeći se te izreke, rešio sam da se dodatno "popravim" uz sir i krompir ovde u Švajcarskoj i da se dobro pripremim za naporne dane koji slede - napisao je Vučić.

"Videćemo kakve će poruke biti. Za nas je važno da u svetu bez principa, u svetu bez pravila, sačuvamo mir i da budemo dovoljno ozbiljni, da budemo dovoljno odgovorni i da za to, što smo doneli odluku, da se za to bukvalno čvrsto držimo, i da ne odustajemo od toga, bez obzira na provokacije koje stižu iz regiona, bez obzira na sve to što čine protiv naše zemlje, jer mir i ljudski životi su od presudnog značaja za sve nas", rekao je Vučić.