BLOKADERSKI "DANAS" TUGUJE ŠTO JE ZABRANJENA TOMPSONOVA PESMA! Evropa zgrožena "ustaštvom", a blokaderske novine ga brane!
Dnevni list "Danas" tuguje što je na Evropskom prvenstvu u rukometu u Švedskoj zabranjena pesma osvedočenog srbomrsca Marka Perkovića Tompsona.
I pored toga što EHF (Evropska rukometna federacija) nije dozvolio da se sa razglasa puštaju Tompsonove pesme posle golova hrvatske reprezentacije, stihovi njegove numere koju izvodi sa grupom Hrvatske ruže "Ako ne znaš šta je bilo" ipak su se čuli u subotu uveče u švedskom Malmeu.
Podsetimo, deo teksta ratnohuškačke pesme glasi ovako:
"Ako ne znaš šta je bilo nek' ti kaže Lika
Pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika
Pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika
Ako ne znaš milo moje, upitaj heroje
Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara
I Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara
Je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala
To upitaj milo moje putem do Mostara
Putem do Mostara"
Ono što je sporno svakom normalnom Srbinu, pa čak i pojedinim Hrvatima koji su osudili volju rukometaša da slušaju Tompsona, EHF-u i stranim novinarima, nije nimalo sporno "Danasu"!
U današnjem izdanju oni su se pozabavili tom temom, ali bez imalo osude, već su se samo pitali sagovornike "Kako komentarišete to što je na Evropskom prvenstvu u rukometu u Švedskoj zabranjena pesma "Ako ne znaš šta je bilo".
Dakle, Danasu nije pitanje "Kako komentarišete to što su hrvatski rukometaši odabrali ratnohuškačku pesmu?", već su se fokusirali na zabranu koja je, njima, izgleda neopravdana.
Na sve to, pogrešili su i naziv pesme, te napisali da je naziv "Ako ne znaš štO je bilo" umesto "Ako ne znaš štA je bilo".
Kurir Politika