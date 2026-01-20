Slušaj vest

Dnevni list "Danas" tuguje što je na Evropskom prvenstvu u rukometu u Švedskoj zabranjena pesma osvedočenog srbomrsca Marka Perkovića Tompsona.

I pored toga što EHF (Evropska rukometna federacija) nije dozvolio da se sa razglasa puštaju Tompsonove pesme posle golova hrvatske reprezentacije, stihovi njegove numere koju izvodi sa grupom Hrvatske ruže "Ako ne znaš šta je bilo" ipak su se čuli u subotu uveče u švedskom Malmeu.

Podsetimo, deo teksta ratnohuškačke pesme glasi ovako:

"Ako ne znaš šta je bilo nek' ti kaže Lika

Pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika

Pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika

Ako ne znaš milo moje, upitaj heroje

Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara

I Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara

Je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala

To upitaj milo moje putem do Mostara

Putem do Mostara"

Ono što je sporno svakom normalnom Srbinu, pa čak i pojedinim Hrvatima koji su osudili volju rukometaša da slušaju Tompsona, EHF-u i stranim novinarima, nije nimalo sporno "Danasu"!

U današnjem izdanju oni su se pozabavili tom temom, ali bez imalo osude, već su se samo pitali sagovornike "Kako komentarišete to što je na Evropskom prvenstvu u rukometu u Švedskoj zabranjena pesma "Ako ne znaš šta je bilo".

Sramotan ugao Danasa u vezi sa slučajem 'Tompson' Foto: Printscreen

Dakle, Danasu nije pitanje "Kako komentarišete to što su hrvatski rukometaši odabrali ratnohuškačku pesmu?", već su se fokusirali na zabranu koja je, njima, izgleda neopravdana.

Na sve to, pogrešili su i naziv pesme, te napisali da je naziv "Ako ne znaš štO je bilo" umesto "Ako ne znaš štA je bilo".