Slušaj vest

Blokaderka Ljiljana Bralović u Čačku je iznela jezive pretnje prema svima koji nisu protiv vlasti i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, a javni servis, RTS, se pravi da se tako nešto nije ni desilo!

Ljiljana Bralović, blokaderka koja, kako je otkrio Vučić, ogroman novac dobija iz inostranih fondova, uputila je monstruozne reči na skupu.

- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo.U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - iznela je Bralovićka pretnje kakve u našoj zemlju nismo čuli od 1945. godine.

Međutim, ako gledate samo RTS ili čitate samo njihov sajt, o tome nema ni reči!

RTS je samo neutralno pustio vest da je održan protest u Čačku preksinoć zbog koncerta za Srpsku Novu godinu, te da su tri neformalne grupe građana održale skup ispred tamošnje gimnazije.

U tom tekstu se Ljiljana Bralović ne pominje uopšte, ni u jednom kontekstu, što je nedopustivo za javni servis koje posluje pod sloganom "vaše pravo da znate sve"!

Jedini tekst o skupu blokadera u Čačku na sajtu RTS Foto: Printscreen

Podsećamo, blokaderi su prekjuče održali skup u Čačku, na kome se okupilo nešto manje od 150 ljudi.

Za kraj protesta, oni su gađali jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Republike Srbije.