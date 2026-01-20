Slušaj vest

Brnabićeva je tim povodom napisala sledeće:

- Očekivano, nakon monstruoznih pretnji izrečenih od strane Ljiljane Bralović, tu su blokaderske organizacije i tajkunski mediji da sve to relativizuju i optuže Vučića za manipulaciju! Ovo je sramota kakvu svet nije video! Šta je predsednik pogrešno protumačio, čime je manipulisao? Nije ovo prvi put da Ljiljana Bralović kaže da mi nismo ljudi. Nije prvi put da preti smrću svima koji se sa njom i sličnima ne slažu. I nije jedina!

 - Pretnje jahanjem, smrću, nasiljem su uobičajeni narativ blokadera. A koliko je sve ovo dobro osmišljeno da bi se u Srbiji izazvali građanski sukobi govori i ista matrica koju blokaderi primenjuju - prete, onda relativizuju, pa za manipulaciju optužuju uvek jednog čoveka - Aleksandra Vučića jer njega treba dehumanizovati, njega moraju kriminalizovati. Neće vam proći. Borićemo se protiv toga jer se borimo za Srbiju - zemlju hrabrih i slobodnih ljudi!, zaključila je Brnabić.

Kurir.rs

