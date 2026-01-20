Slušaj vest

Blokaderka i ležna ekološkinja Ljiljana Bralović i njeno ekološko udruženje ''Suvoborska greda'' direktno su povezani sa opozicijom i Zdravkom Ponošem! Bralovićka, koja je u nedelju na mini blokaderskom skupu u Čačku uputila jezive pretnje kako ''naprednjaci nisu ljudi i da ih treba jahati'', vodi se kao zastupnica "Suvoborske grede", ali u tome nije sama.

Naime, uz nju je glavni Duško Brković, predsednik gradskog odbora Ponoševe stranke SRCE (Srbija Centar) u Čačku i odbornik.

Sada je sve još jasnije. I blokaderi i opozicija nemaju ni jednu ideju ni program, osim nasilja i progona neistomišljenika.

Ljiljana Bralović
Foto: Printscreen

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da Bralovićka dobija novac iz stranih fondova.

- Kada sam, pre samo nekoliko dana, rekao kako će želeti da jašu ljude, siluju žene, te da im je to jedini plan i program koji imaju, pomislio sam da sam preterao. Nisam. Gospođa Bralović, jedan od istaknutih lidera blokadersko-studentskog pokreta, nije samo tipičan predstavnik onih koji žele da unište sve vrednosti normalne i pristojne Srbije, već i osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova. Toliko o vrednostima i borbi za demokratiju onih koji nam pridike drže svakodnevno. Ponosan sam na činjenicu da sam na čelu pristojne i normalne Srbije koja se svog snagom suprotstavlja onima koji bi da jašu, siluju i, u katranu i perju, valjaju druge ljude, samo zato što drugačije misle. Pozivam građane da ne pokazuju bes, da im odgovorimo ljubavlju prema Srbiji i da ih pobeđujemo svuda i na svakom mestu u našoj lepoj otadžbini - piše u poruci predsednika Vučića.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaOD PRIČE O JAHANJU, KATRANU I PERJU, ONI SU STVORILI NOVU NORMALNOST Vučić: Ja neću da se pomirim s tim! O proveri imovine: Evo da vidimo šta imam ja, a šta oni
Aleksandar Vučić (2).png
Politika"FAŠIZAM I NACIZAM KOJI PODRAZUMEVA DEHUMANIZACIJU SVIH POLITIČKIH PROTIVNIKA" Jovanov ogolio blokadere: Barlovićka je rekla ono što svi oni misle
blokaderka.jpg
Politika"PRETNJE JAHANJEM, SMRĆU UOBIČAJEN SU NARATIV" Brnabić prozrela blokadere: Koliko je sve ovo dobro osmišljeno da bi se u Srbiji izazvali građanski sukobi VIDEO
Ljiljana Bralović Ana Brnabić
PolitikaRTS-u OVO NIJE VEST Ignorišu monstruozne pretnje blokaderke Ljiljane Bralović kakve u zemlji nismo čuli od 1945. godine! (VIDEO)
rts.jpg