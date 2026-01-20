Slušaj vest

- S Navrockim o daljem jačanju političkog dijaloga i saradnje sa Poljskom koja je partner od izuzetnog značaja za Srbiju, kako zbog našeg evropskog puta, tako i po pitanju bilateralnih odnosa i trgovinske razmene.

- Nastavićemo da unapređujemo veza u oblastima od zajedničkog interesa, a iskoristio sam priliku da predsednika Navrockog pozovem da poseti Srbiju, poručio je Vučić.

 Kurir.rs

Ne propustitePolitika"MORAMO DA VIDIMO KAKO DALJE I S EVROPOM I S AMERIKOM, MNOGO PROBLEMA" Vučić iz Davosa o razvodu EU i SAD, Grenlandu, letećim taksijima i planu Srbija 2035.
Aleksandar Vučić (1).png
PolitikaOD PRIČE O JAHANJU, KATRANU I PERJU, ONI SU STVORILI NOVU NORMALNOST Vučić: Ja neću da se pomirim s tim! O proveri imovine: Evo da vidimo šta imam ja, a šta oni
Aleksandar Vučić (2).png
Politika"NEĆE BITI LAKO, BIĆE MNOGO TRKE I PROBLEMA" Predsednik Vučić: Verujem u snagu Srbije i da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima (VIDEO)
kolekcija.jpg
Politika"REŠIO SAM DA SE DODATNO 'POPRAVIM' UZ SIR I KROMPIR OVDE U ŠVAJCARSKOJ" Vučić objavio snimak iz Davosa: Priprema za naporne dane koji slede (VIDEO)
av.jpg