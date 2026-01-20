Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić elegantno je ponizila blokadera Zdravka Ponoša, lidera opozicione stranke SRCE (Srbija Centar).

Naime, ona mu je još jednom stavila do znanja da je slagao da je 15. marta na blokaderskom skupu pušten "zvučni top".

"Tog 15. marta, dva sata nakon blokaderskog skupa blokaderi su objavili da je korišćen zvučni top i kao dokaz objavili sliku antidron puške. Posle toga su rekli da je zvučni udar lansiran sa Palate Albanija. Posle toga da je bio ispred Skupštine. Prema svakoj od ovih teorija naš specijalni "zvučni top" je nečujan, nevidljiv i sa nepostojećim zvukom koji targetira blokadere, a preskače ćacije", poručila je Ana Brnabić.

Naime, Ponoš je uz snimak gostovanja Uglješe Mrdića na TV Pink poručio: "Kao da im i dalje nije jasno da nikakvim smrdićizmima neće moći da spreče da se, kad padnu s vlasti, odgovorni za upotrebu zvučnog topa nađu na optuženičkoj klupi!"

Brnabić ga je podsetila da su opoziciju takozvani studenti blokaderi odjavili, što je dokazao blokader sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Boris Kojčinović, tokom gostovanja u Utisku nedelje, kada je rekao da je "siguran da će opozicioni političari, ako su stručni, ako su obrazovani, biti spremni da pronađu neki posao u skladu sa svojim kompetencijama i mogućnostima i da prežive četiri godine".

"A što se pada sa vlasti tiče, zar niste čuli pre dva dana da treba da se spremite na pauzu od 4 godine? Što bi mladi rekli - krindž", poručila je Ponošu Ana Brnabić.