Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sreo se danas s predsednicom Evropske centralne banke Kristin Lagard u Davosu.
Politika
"ODLIČAN RAZGOVOR S KRISTIN LAGARD" Vučić u Davosu: Ukratko sam informisao uvaženu sagovornicu o ambicioznim investicionim planovima Srbije
- Odličan razgovor s predsednicom Evropske centralne banke Kristin Lagard s kojom sam razmenio mišljenja o otpornosti i trransformacijama globalne ekonomije u uslovima trgovinskih tenzija i neizvesnog političkog okruženja.
- Ukratko sam informisao uvaženu sagovornicu o ambicioznim investicionim planovima Srbije u narednom periodu i istakao da naša zemlja, uprkos složenom geopolitičkom kontekstu, nastavlja posvećeno da radi na ubrzanom rastu, što je prepoznato i u međunarodnim krugovima, na šta je Srbija posebno ponosna, zaključio je Vučić.
