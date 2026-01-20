Slušaj vest

- Odličan razgovor s predsednicom Evropske centralne banke Kristin Lagard s kojom sam razmenio mišljenja o otpornosti i trransformacijama globalne ekonomije u uslovima trgovinskih tenzija i neizvesnog političkog okruženja.

- Ukratko sam informisao uvaženu sagovornicu o ambicioznim investicionim planovima Srbije u narednom periodu i istakao da naša zemlja, uprkos složenom geopolitičkom kontekstu, nastavlja posvećeno da radi na ubrzanom rastu, što je prepoznato i u međunarodnim krugovima, na šta je Srbija posebno ponosna, zaključio je Vučić.

 Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ISKORISTIO SAM PRILIKU DA PREDSEDNIKA POLJSKE POZOVEM U SRBIJU" Vučić u Davosu razgovarao sa Navrockim
2026-01-20 14_14_59-Movies & TV.png
Politika"MORAMO DA VIDIMO KAKO DALJE I S EVROPOM I S AMERIKOM, MNOGO PROBLEMA" Vučić iz Davosa o razvodu EU i SAD, Grenlandu, letećim taksijima i planu Srbija 2035.
Aleksandar Vučić (1).png
PolitikaOD PRIČE O JAHANJU, KATRANU I PERJU, ONI SU STVORILI NOVU NORMALNOST Vučić: Ja neću da se pomirim s tim! O proveri imovine: Evo da vidimo šta imam ja, a šta oni
Aleksandar Vučić (2).png
Politika"NEĆE BITI LAKO, BIĆE MNOGO TRKE I PROBLEMA" Predsednik Vučić: Verujem u snagu Srbije i da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima (VIDEO)
kolekcija.jpg
Politika"REŠIO SAM DA SE DODATNO 'POPRAVIM' UZ SIR I KROMPIR OVDE U ŠVAJCARSKOJ" Vučić objavio snimak iz Davosa: Priprema za naporne dane koji slede (VIDEO)
av.jpg
PolitikaDANAS POČINJE DAVOS: Tramp, Vučić i svetska politička i biznis elita na Svetskom ekonomskom forumu! Idealno mesto za PROMOCIJU Srbije!
Davos.jpg