Politika
VUČIĆ SE U DAVOSU SUSREO SA KANCELAROM AUSTRIJE Razgovarali o 3 stvari,predsednik poručio: Važno je raditi na projektima koji obezbeđuju bolju budućnost građana
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić susreo se u Davosu sa saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom.
- Uvek mi je drago da se sretnem sa Kristijanom. Tokom kratkog susreta smo razgovarali o aktuelnim evropskim izazovima, ekonomskoj saradnji i značaju stabilnosti u Evropi.
- U ovim teškim vremenima, važno je da radimo zajedno na projektima koji jačaju sigurnost i obezbeđuju bolju budućnost za naše građane - poručio je Vučić.
64 · Reaguj
4