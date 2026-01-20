Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić susreo se u Davosu sa saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom.

- Uvek mi je drago da se sretnem sa Kristijanom. Tokom kratkog susreta smo razgovarali o aktuelnim evropskim izazovima, ekonomskoj saradnji i značaju stabilnosti u Evropi.

- U ovim teškim vremenima, važno je da radimo zajedno na projektima koji jačaju sigurnost i obezbeđuju bolju budućnost za naše građane - poručio je Vučić.

