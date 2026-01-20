Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Davosu sa predsednikom 4iG grupe i ambasadorom Mađarske za razvoj međunarodnih poslovnih odnosa Gelertom Jasaijem.

- Odličan razgovor sa Gelertom Jasaijem u Davosu o konkretnim prilikama kojima bismo mogli dodatno da ojačamo ekonomsku saradnju Srbije i Mađarske kroz nove investicije i zajedničke projekte.

- Poseban fokus stavili smo na oblasti koje danas najbrže menjaju privredu, od telekomunikacije i digitalne infrastrukture, do inovacija i tehnološkog razvoja, kao i na povezivanje kompanija koje mogu da donesu novu vrednost našoj privredi.

- U ovim nelakim vremenima, važno je da gradimo partnerstva zasnovana na poverenju i merljivim rezultatima, obezbeđujući da Srbija bude zemlja u kojoj se ideje pretvaraju u radna mesta i dugoročan rast.

