NAMA SENDVIČARIMA JE MNOGO LAKŠE NEGO DRUGIMA! Predsednik Vučić napravio predah posle napornog dana u Davosu: Sad mogu da izdržim do kasnih večernjih sati FOTO
"Naporan dan u Davosu", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.
- Ipak, nama sendvičarima je mnogo lakše nego drugima. Sad mogu da izdržim do kasnih večernjih sati - istakao je Vučić.
Podsetimo, predsednik Vučić prisustvuje nizu skupova i diskusija svetskih lidera. Programom foruma, koji se ove godine održava pod sloganom Duh dijaloga, predviđeno je obraćanje predsednika na sesiji Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije, kao i učešće na okruglom stolu koji okuplja svetske ekonomske lidere na temu Nova evropska geopolitička strategija.
Tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, predsednik Vučić imaće mnogobrojne bilateralne susrete sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija.
Vučić će, naime, imati 60 različitih susreta što je idealna prilika za sastanke sa mnogim svetskim liderima kao i za rešavanje važnih stvari za Srbiju.
Kako prenose svetski mediji, važan gost u Davosu će biti američki predsednik Donald Tramp, koji je od svog povratka na vlast u januaru 2025. sproveo niz mera koji su uzdrmali temelje svetske ekonomije.