VUČIĆ POZVAO IZVRŠNOG DIREKTORA EDF DA ŠTO PRE DOĐE U BEOGRAD: Razgovarali smo o sveobuhvatnim problemima sa kojima se suočavamo na polju energetike
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom i izvršnim direktorom EDF Bernardom Fontanom.
- Sa predsednikom Bernardom Fontanom o sveobuhvatnim problemima sa kojima se Srbija suočava na polju energetike i pozvao ih da što pre dođu u Beograd kako bismo razgovarali o pristupu za rešavanje izazova u energetskoj sigurnosti i stabilnim, predvidivim uslovima za privredu i građane, tako i o nuklearnoj energiji.
- Razgovarali smo o modernizaciji i otpornosti elektroenergetskih sistema, ubrzanju dekarbonizacije uz realne rokove i finansijski održive modele, kao i o razmeni znanja i iskustava u oblastima energetske tranzicije, novih tehnologija i upravljanja velikim infrastrukturnim projektima.
- Posebno danas, energija postaje pitanje i razvoja i bezbednosti i zato Srbija nastavlja da traži partnerstva koja donose konkretne rezultate, investicije i tehnološki napredak, uz punu odgovornost prema budućnosti.