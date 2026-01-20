Slušaj vest

U Davosu je danas zvanično otvoren 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma, a događaju prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić, pored lidera Azerbejdžana i Jermenije, govorio je na panelu "Defining Eurasia’s Economic Identity” u Davosu, na temu “Kako možemo sarađivati u svetu sa više konflikata?”

Foto: RTS Printscreen

Kako vidite ulogu Srbije kao bitnog mosta između Evrope i Azije kada su u pitanju redefinisanje ekonomskog identiteta regiona - bilo je pitanje za Vučića.

- Svedoci smo ogromnih promena u svetu. Iznenađen sam zainteresovanosti za ovaj panel, svi pričaju o sutrašnjem pojavljivanju predsednika Trampa. Uloga naših zemalja, koje su male zemlje i nacije, ali kada pričamo o veličini i brojevima, a ne pričamo o veličini našeg ponosa. Verujem da ćemo mi kao manje zemlje dobiti veći značaj. Moraćemo da se slažemo jedni sa drugima i sarađujemo, jer u današnjem svetu ne postoje pravila i propisi. Velike ribe jedu male, mi mali moramo da se ujedinimo kako bismo preživeli. Mi smo male ribe, u svetu se ne poštuju Rezolucija UN i Povelja UN. Znam da ćemo odabrati uvek opciju da štitimo naše nacije, suverenitet, nezavisnost, želeći da sarađujemo sa svima, ali moraćemo da očuvamo naše interese i naše državništvo.

- Smatramo da su Azerbejdžan i Jermenija prijateljske zemlje. Kavkaske zemlje su potale ključni posrednice, ali i mesto susreta Evrope i Azije. Mi smo članovi evropske političke zajednice. Veštačka inteligencija je nešto što će na kraju stvoriti snažnije veze među nama. Treba da radimo zajedno na unapređenju, veštačkim inteligencijama i inovacijama, na odbrambenom sektoru i da imamo sve češće političke konsultacije.

- Mi govorimo o miru, stabilnosti. Prošla godina je bila najgora po broju ratova koji su započeti i ova će biti još gore, a i sledeća će biti gora od ove. Svi pričaju o miru, optužujući druge, na kraju svako čuva svoj nacionalni interes. Niko se više ne interesuje za multilateralizam i to je najveća greška u prošlosti. Nisam optimističan, nisam siguran da ćemo prevazići to u budućim godinama. Ja sam ovde veteran, 12 godina sam ovde učesnik. Ljudi ne aplaudiraju nikome ovde u Davosu, nikada nisam video ovoliko ljudi, ovde su zato što su uplašeni za svoju budućnost. Niko se nikome ne osmehuje jer ne znaju šta će sutra doneti.

- Ukoliko očekujete da će Tramp sutra reći da se slaže sa rečima Ursule fon der Lajen, to se neće dogoditi. To svi znaju unapred. Šta će onda biti posledice toga za sve ostale? Postoje ljudi čak i u našim zemljama koji će reći - dobro, to je daleko od nas. Ali imate taj efekat prelivanja, i svi će osetiti posledice toga. Zato sam pričao o stvaranju jačih veza između nas, kako bismo izdržali ove šokove našim ekonomijama i politikama, što je moguće više.

Možda ne možemo da ukinemo, ali možemo da smanjimo pritiske na naše zemlje. Možda možemo da nađemo neka dobra rešenja kao zajednički emenitelj za sve manje zemlje u evro-azijskoj regiji - naveo je Vučić.