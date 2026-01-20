Slušaj vest

Na jezive pretnje blokaderke i lažne ekološkinje Ljiljane Bralović u Čačku nije reagovao niko iz blokaderskog bloka - ni opozicione partije, ni studenti blokaderi, niti mediji koji ih tako zdušno podržavaju.

Izostanak osude otvorenog poziva na linč svih političkih neistomišljenika i distanciranja od toga pokazuje da blokaderi selektivno primenjuju principe na koje se javno pozivaju, u zavisnosti od političke koristi.

Takvo organizovano ćutanje blokadera i njihovih medija sve više otkriva autoritarni, gotovo totalitarni karakter njihove političke borbe u kojoj nema mesta za samokritiku i jasno osuđivanje štetnih i opasnih pojava u sopstvenim redovima, ocenjuju sagovornici Kurira.

Nije prvi put

Podsetimo, blokaderka Ljiljana Bralović u Čačku je uputila strašne pretnje prema svima koji nisu protiv vlasti, kao i protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ima, bre, da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - pretila je Ljiljana Bralović s protestnog skupa koji je doživeo fijasko budući da se na njemu okupilo manje od 150 ljudi.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je zbog odnosa blokadera i njihovih medija prema gnusnim rečima koje je uputila Bralovićeva na protestu u Čačku.

- Očekivano, nakon monstruoznih pretnji koje je izrekla Ljiljana Bralović, tu su blokaderske organizacije i tajkunski mediji da sve to relativizuju i optuže Aleksandra Vučića za manipulaciju! Ovo je sramota kakvu svet nije video! Šta je predsednik pogrešno protumačio, čime je manipulisao? Nije ovo prvi put da Ljiljana Bralović kaže da mi, koji drugačije mislimo od nje, nismo ljudi! Nije prvi put da preti smrću svima koji se s njom i sličnima ne slažu. I nije jedina! Pretnje jahanjem, smrću i nasiljem uobičajeni narativ blokadera. A koliko je sve ovo dobro osmišljeno da bi se u Srbiji izazvali građanski sukobi, govori i ista matrica koju blokaderi primenjuju - prete, onda relativizuju, pa za manipulaciju optužuju uvek istog čoveka, Aleksandra Vučića, jer njega treba dehumanizovati, njega moraju kriminalizovati. Neće vam proći! Borićemo se protiv toga, jer se borimo za Srbiju, zemlju hrabrih i slobodnih ljudi - poručila je Ana Brnabić na svom nalogu na platformi Iks.

Politički analitičar Dejan Lisica ocenjuje za Kurir da od samih reči Ljiljane Bralović više zastrašuje "gromoglasna tišina onih koji sebe nazivaju borcima za demokratiju".

Dejan Lisica Foto: RTV Printscreen

- U političkom životu Srbije granice pristojnosti odavno su pomerene, ali ono što smo nedavno čuli u Čačku od Ljiljane Bralović predstavlja opasan iskorak u zonu otvorenog poziva na linč. Ipak, od samih reči više zastrašuje jedna stvar: gromoglasna tišina onih koji sebe nazivaju borcima za demokratiju i građanska prava. Sve je počelo s nipodaštavanjem i ismevanjem napada na Anu Bekutu. Kad se napad na ženu i umetnicu pretvori u predmet sprdnje, jasno je da smo kao društvo zakoračili na teren moralne erozije. Međutim, istup Bralovićeve nije samo lični stav, to je najmračniji poziv na obračun s političkim neistomišljenicima koji podseća na najcrnja vremena totalitarizma - upozorava Lisica.

Vrhunac licemerja

On naglašava da je ćutanje pred pozivom na linč prvi korak ka društvu u kojem niko nije bezbedan.

- Postavlja se pitanje zašto ćute studenti u blokadama. Zašto ćute opozicione stranke? Zašto se ne oglašavaju mediji koji ih podržavaju? U politici, neosuđivanje ovakvog rečnika često znači njegovo prećutno prihvatanje. Ne možete biti borac protiv nasilja dok ignorišete nasilje u sopstvenim redovima. To je vrhunac licemerja, a svaki čovek koji u rečima Bralovićeve ne vidi ništa sporno, trebalo bi ozbiljno da se zapita nad sopstvenim stanjem duha i psihe. Svako ko ima trunku dostojanstva, a javno delovanje smatra svojim pozivom, ima moralnu obavezu da osudi ovakav sramni istup. Politika bez etike je samo puki instrument moći, a ćutanje pred pozivom na linč je prvi korak ka društvu u kojem niko nije bezbedan. Ako danas ćutimo na pretnje upućene drugima, sutra nećemo imati pravo da se bunimo kad te iste pretnje zakucaju na naša vrata - zaključuje Lisica.