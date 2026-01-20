Slušaj vest

Jedan od blokaderskih političara, profesor na Pravnom fakultetu i bivši predsednik Demokratske stranke, Bojan Pajtić pokušao je danas da se opravda, ali je u svom pokušaju samo uspeo da potvrdi da će blokaderiubijati i ove iz bivše vlasti ukoliko ne budu pristali da ih podrže.

- Neverovatan je broj ljudi koji NIJE poslušao šta je rečeno, već donosi površne i ničim osnovane sudove na osnovu naslova redukovanog teksta. U razgovoru sam konstatovao da je očigledno da će deo opozicije izaći na izbore, što je legitimno, ali sam preporučio da izađu na jednoj ili najviše liste, jer im besni građani neće oprostiti ako ne prođu cenzus, glasovi propadnu i SNS ostane na vlasti. U tom kontekstu sam i rekao da se plašim da bi se u takvom slučaju izložili egzistencijalnom riziku. I to je tako pa je tako. Zapanjujuće je koliko ljudi interpretira emisiju koju nisu ni pogledali - napisao je na svom X profilu. 

Kurir.rs

