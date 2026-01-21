Slušaj vest

Uloga politike i diplomatije Srbije u rešavanju pitanja NIS pokazala se kao ključna, jer je kroz pregovore i državnički pristup obezbeđena stabilnost jedne od strateški najvažnijih kompanija u zemlji. Za razliku od čisto tržišnog aspekta, ovaj proces je zahtevao pažljivo balansiranje nacionalnih interesa, međunarodnih odnosa i energetske bezbednosti Srbije.

Ekonomska dobit od transakcije je neupitna i vidljiva, ali dugoročni značaj leži upravo u političkoj i diplomatskoj veštini kojom je ceo posao priveden kraju.

Uvažen naš interes

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković kaže za Kurir da da se u ovom složenom dogovoru uvažio interes Srbije, što je rezultat njenog umešnog nastupa u političkoj, diplomatskoj, ali i lobističkoj sferi.

Nenad Vuković Foto: Kurir Televizija

- Dobrim pregovorima, taktičkoj diplomatiji i pravim lobiranjem dobili smo rezultat koji jeste dobar za Srbiju. Svako ko kaže suprotno ili ne razume problem ili je zlonameran. S obzirom na to da su postojali i geopolitički, politički, pravni i mnogi drugi problemi, situacija je bila veoma složena kada je reč o krizi s NIS-om i problemu snabdevanja Srbije naftom. Dodatno je sve komplikovalo i to što je bilo uključeno više aktera sa potpuno različitim interesima. Tako su SAD imale navodni cilj da onemoguće ekonomski dotok i finansiranje rata u Ukrajini, a bio je to i rat za tržište. S treće strane, Srbija je tu našla ni kriva ni dužna i imala je rizik da jedina trpi ozbiljne i vitalne posledice. Kada se sagleda delovanju Srbije, primenjena je, pored ostalog, lobistička strategija u kojoj se polazi od toga da kada niste dovoljno jaki ili vidljivi da utičete, onda stvarate koaliciju i zajednički interes, pre svega sa Mađarskom sa kojom imamo odlične odnose. Taj zajednički nastup je doprineo da se glas Srbije jače čuje i naš interes više uvaži - objašnjava Vuković.

Bez rizika

On podseća da je specifična okolnost bila što je u čitavom ovom poslu ipak reč o snabdevanju Srbije, njenom vitalnom interesu i u krajnjoj liniji njenoj teritoriji.

- Srbija je uspela da odigra ulogu kakvu i treba da odigra. Ovo je bilo državno pitanje a ne pitanje većinskog paketa akcija i izuzetno je važno što je jednom ozbiljnom i složenom igrom, mešavinom politike, diplomatije i lobiranja Srbija uspela da ostvari uticaj u situaciji kada je jedina od svih uključenih aktera koja se ne može odreći brige za NIS, a suočavali smo se sa situacijom u kojoj su Amerikanci praktično odlučivali koji kupac im se sviđa a koji ne, dok su Rusi na svoj način isto radili. Uprkos svim teškoćama, ne samo da je ključni interes Srbije očuvan, nego smo dobili mogucnost da kao država utičemo paketom akcija. To je pogotovo dobra pozicija kada imamo tri vlasnika - naglašava Vuković.

I programski direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović kaže za Kurir da je dogovorena transkacija za NIS poslovno logična, ekonomski isplativa i ne predstavlja geopolitički rizik za Srbiju.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija