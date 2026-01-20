Slušaj vest

Nataša Kandić je potvrdila ono što niko od blokadera nije hteo da čuje, pogotovo ne oni koji bi da vode državu — kao da je to lako da se radi — tako što je izjavila da je bolje što blokaderi nisu uspeli da pošalju zahtev za sastanak sa evropskim parlamentarcima...

Naime, kako je otkrila, blokaderi nisu uspeli ni sastanak da zakažu sa Toninom Piculom, specijalnim izaslanikom Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju, čak i kada samo zbog njih Picula dolazi u Srbiju.

- Možda je i bolje što su studenti zakasnili da pošalju zahtev za sastanak sa evropskim parlamentarcima jer kako bi objasnili stav da u njihovom planu za promene opozicija treba da se povuče, da sačeka četiri godine, i ako su stručni da nađu neki posao a ne samo da budu političari. Što pre novi stav jer ovaj nije evropski - napisala je na svom X profilu, na šta su se nadovezali građani koji su se zapitali kako je moguće da neće imati sastanak sa njima, kada samo Piculu žele da vide?

Objava Nataše Kandić Foto: Printscreen X