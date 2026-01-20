Politika
VUČIĆ SE SASTAO SA MAKRONOM U DAVOSU Uvek je dobro čuti šta jedan od najvažnijih evropskih lidera ima da kaže načinima da se prevaziđu krize i rastuće podele
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sreo se sa predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom u Davosu.
- Došao sam da čujem govor predsednika Makrona - poručio je Vučić i dodao:
- Uvek je dobro i korisno čuti šta jedan od najvažnijih evropskih lidera ima da kaže o aktuelnim globalnim izazovima i načinima da se prevaziđu krize i rastuće podele, uz više dijaloga i odgovornosti.
