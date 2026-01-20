Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sreo se sa predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom u Davosu.

- Došao sam da čujem govor predsednika Makrona - poručio je Vučić i dodao:

- Uvek je dobro i korisno čuti šta jedan od najvažnijih evropskih lidera ima da kaže o aktuelnim globalnim izazovima i načinima da se prevaziđu krize i rastuće podele, uz više dijaloga i odgovornosti.

Ne propustitePolitikaGOVOR PREDSEDNIKA VUČIĆA NA PANELU U DAVOSU "Svedoci smo ogromnih promena - velike ribe jedu male, moramo da se ujedinimo kako bismo preživeli" (FOTO)
Davos 2026.jpg
PolitikaVUČIĆ POZVAO IZVRŠNOG DIREKTORA EDF DA ŠTO PRE DOĐE U BEOGRAD: Razgovarali smo o sveobuhvatnim problemima sa kojima se suočavamo na polju energetike
Screenshot 2026-01-20 160214.jpg
PolitikaNAMA SENDVIČARIMA JE MNOGO LAKŠE NEGO DRUGIMA! Predsednik Vučić napravio predah posle napornog dana u Davosu: Sad mogu da izdržim do kasnih večernjih sati FOTO
Screenshot 2026-01-20 152525.jpg
PolitikaSRDAČAN SUSRET VUČIĆA U DAVOSU SA PREDSEDNIKOM 4iG GRUPE I AMBASADOROM MAĐARSKE Poseban fokus stavljen na oblasti koje najbrže menjaju privredu (FOTO)
Screenshot 2026-01-20 151804.jpg