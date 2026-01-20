Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz Davosa, nakon otvaranja 56. sastanka Svetskog ekonomskog foruma.

- Verujem da ćemo razgovarati s vama međuvremeno sa mnogo različitih lidera da ne bih nekoga preskočio, prosto bolje da vi to uzmete iz spiska nego da nekoga povredim time što ga neće pomenuti. Uskoro očekujemo dolazak Ilhana Lijeva u Srbiju.

Verujem da ćemo potpisati taj dogovor oko gasne elektrane. 500 MW ćemo dodati u naš sistem, što je velika, velika stvar koja ne zavisi od sunčanih dana, ne zavisi od vetra, zavisi samo od snabdevanja gasom, a sa Azerbejdžanom potpisujemo ugovor da oni dostave gas preko bugarskog interkonektora koji smo izgradili zajedno sa Evropljanima, dakle da nam dostave, to će u okolini Niša biti gasna elektrana, dakle novi poslovni izvor na jugu Srbije - rekao je i dodao:

- I istovremeno značajno, značajno snižavanje tenzije za nas oko obezbeđivanja električne energije u budućnosti. Ali to nije dovoljno za sve ovo što nam predstoji. Hoćemo da gradimo nove data centre, nama data centre u Kragujevcu troše više nego ceo Kragujevac struje, veštačka inteligencija troši to bukvalno nenormalne količine električne energije mi moramo na to da se naviknemo, da se pripremimo i da napravimo mrežu koja to može da primi i prihvati. Zato nam i taj sastanak sa IDF-om bio važan.

Kako kaže, nastavlja dalje sastanke.

Foto: TV Pink Printscreen

Najavio posetu NR Kini

- Dobio sam potvrdu da u maju ili junu nas očekuje velika, kao što vam rekao, poseta Narodnoj Republici Kini. Mnogo toga je pred nama, mnogo toga moramo da uradimo i verujem da ćemo taj posao da napravimo. Kao što i ovde trudim se da sumiram sve. Morate da znate da nama predstavlja velika opasnost ako ovih 10 odsto dodatnih taksi ostane i još 25 odsto bude uvedeno 1. juna ako se ne reši problem Grenlanda do tog trenutka to vam je neki 36, nešto posto kumulativno mi ćemo imati problem sa našim kompanijama koje prave o proizvode autodelove, to su nam kompanije koje zapošljavaju preko 80-90 hiljada ljudi u našoj zemlji ne može u tom lancu snabdevanja, ne možemo mi da budemo izuzeti iz svega toga - dodao je.

Kako je istakao, zato se u celoj toj priči uopšte ne raduje.

- Jer ja znam da, i ne mogu da se radujem kao odgovoran čovek. Ja znam da u Srbiji postoje mnogi koji kažu, e, baš mi je drago da se oni prepucavaju. Pa prepucavaju se oni, ali taj prelivajući efekat će da postoji na našoj zemlji i u našoj zemlji. Tako da tome ne mogu da se radujem. U svakom slučaju, biće zanimljivo da čujemo sutra govor Donalda Trampa. Ja ću biti ovde u sali, pa do kasne uveče, po sutra i ve ovde u 9 zna do 11 ali biću ovde pre 8 ujutru u 8 ujutru prvi sastanak sa novim odnosno novom britanskom obaveštajnom službom i onda Marta Kos pa tako dalje dok ne dođemo do Trampa i onda nastavljamo - izdvojio je i dodao da će i Merc sutra biti, ako se ne vara.

O MOL-u i NIS-u

Na pitanje o novinaru Mijatu Lakićeviću koji kaže da je ulazak MOL-a u vlasništvo NIS-a jedno prihvatljivo rešenje za Rusiju, predsednik je odgovorio:

- Gospodin Lakićević pristojno igra šah, verujem da može da igra još bolje, kada bi se malo potrudio, ali igrao sam nekad sa njim, pa znam da on to može malo bolje. I bilo bi dobro da stvari posmatra ne iz ugla Hrvatske, već iz našeg ugla. I zamolio bih ga kada oni to komentarišu da nam samo kažu šta je bila alternativa, a koja nam je to druga opcija bila. A šta je to trebalo da uradimo? Da uđemo u sukob sa Ruskom Federacijom? Da srušimo tradicionalno prijateljstvo koje smo gajili i čuvali stotinama godina, uz sve probleme, uz sve uspone i padove. Da srušimo ono što smo četiri godine gradili neuvodeći sankcije Ruskoj Federaciji. Da im otpremimo imovinu, pa da mi kažemo šta god nama padne na pamet i šta mi želimo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je to bila alternativa, tačno osim što znate da kritikujete sve što poželite? Znate li koliko smo truda i rada uložili? Znate li koliko smo truda i rada uložili da garantujemo nastavak rada rafinerije? Znate li da to neko nije želeo da prihvati odmah? Logično, imaju rafineriju Bratislava i Budimpešti, ali smo mi tu ubacili sporazum između Srbije i MOL-a.I rafinerija mora da radi. Što ne kažete, neka svaka čast ljudi radili ste, danonoćno borili ste se, da nismo ni osetili, stotinu dana smo bili bez kapi nafte, jer vas nije sramota da ne kažete nijednom bravo za državu. Mi smo zadržali pod američkim sankcijama punu stabilnost.Mi smo poštovali i rusko pravo svojine i njihove želje. Mi ćemo uspeti da povećamo procenat vlasništva Republike Srbije. Oni su nas ostavili na 29,87 zbog svog glupog, lakovernog dodvoravanja tobož biračima pred izbore i sa manjinskim vlasništvom i oni su prodali NIS. I još se drznu svi ti blokaderski političari, analitičari, novinari i ostali da nam drže nekakve pridike po tom pitanju. Stvarno me je sramota da odgovaram na takve gluposti - odgovorio je.

- Imamo shared future sa Kinom, kako to oni nazivaju (zajednička budućnost, prim. aut.). Na evropskom smo putu. Istovremeno gradimo i pokušaćemo uskoro da stvorimo uslove za početak strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama uprkos svemu što se u svetu događa. uspeli da prevaziđemo sankcije sa mnogo zemalja imamo toliko bliske i dobre odnose sa kojima najveća zemlja sveta to pokušava i da izdrži od Emirata, Egipta do mnogih drugih zemalja u svetu strateške odnose a šta još od jedne tako male zemlje tražite? Šta u stvari želite? Osim što ćete uvek da kritikujete. Da, obazrivi smo, da li možemo sve da kontrolišemo, ne, ne možemo. Da li može sve da bude ispunjenje naših želja. Da li je svet u kojem živimo fontana želja, gde mi možemo da kažemo hoćemo to i to i da to mora tako da bude. Ne, nije. To je borba svakodnevna i celodnevna. To je borba u kojoj morate da radite i da se trudite svakog bogovetnog dana.

Procena vojne snage Hrvatske i regiona

- Hrvatska ima veoma snažnu vojsku, mislim da je precenjena snaga Hrvatske, mislim da zaslužuje bolje mesto od 74. kao što mislim da nama nisu računali sve što imamo. I ne znaju šta smo sve dobili. Tako da verujem da i mi i Hrvatska zaslužujemo bolje mesto. Hrvatska ima izuzetno snažnu armiju i niko ko je ozbiljan i odgovoran ne sme to da potcenjuje. Mi smo bili dovoljno glupi da smo to činili pre 30 i nešto godina. Danas, ako ništa, nismo glupi. Glupo je kad morate da učite iz svojih grešaka, a ne tuđih, ali šta da radimo, bolje je da ikada naučite nego nikada. Tako da Hrvatska ima veoma snažnu armiju, veoma moćnu vojsku, mi moramo još mnogo, mnogo da snažimo svoju vojsku, još mnogo da je jačamo i to radimo i nastavićemo da radimo, naša vojska će sledeće godine biti neuporedivo bolje plasirana i po ovim indeksima koje ti američki časopisi daju, tako da verujem da ćemo ući u prvih 50, što je gotovo neverovatno za zemlju naše veličine - rekao je.

Foto: RTS Printscreen

Vojska Srbije i nova porodilišta

Kako je rekao, nastavlja se naoružanje Vojske Srbije.

- Hoćemo da štitimo svoju zemlju, suverenitet naše zemlje i da se borimo za njen opstanak. I da obezbedimo sigurnost i mir našim građanima, da odvratimo svakog potencijalnog agresora - istakao je.

Na pitanje o ponovnom razgovoru o upotrebi zvučnog topa, koji je pokrenuo Zdravko Ponoš, predsednik je rekao:

- Dakle, zvučnog topa i upotrebe zvučnog topa nikada nije bilo u našoj zemlji i ne samo da sam spreman da prekinem svoj mandat kao predsednik odmah, nikada više se ne bojim politike i da idem u zatvor ako je to bio slučaj. Tačka završena. Reći o notornim lažima, neistinama i svemu drugom. Pravosudnim zakonima se nisam bavio, time se bavi parlament. To vam govori čovek koji za 12 godina je izgradio 0 kilometara pruga. Nula. Krompir. Govori o porodilištima. Koji je izgradio nula porodilišta, nula bolnica, nula domova zdravlja. Vlast je služila samo da oni kradu pare naroda Trstenika i naroda Srbije kroz njihove fiktivne i lažne programe i oni trpali pare u svoje džepove. Ništa nigde izgradili nisu. Sad imate brzu prugu kojom se vi vozite, kojom dolazite na mitinge protiv onih koji su tu prugu izgradili. Mi sada gradimo najveće porodilište u Nišu i Beogradu. I potpuno novo porodilište koje izmeštamo iz Narodnog fronta na Bežanijsku kosu. Konačno ćemo da imamo moderno i dobro porodilište, da majke koje nam daruju život u Srbiji mogu da se osećaju normalno, dobro, dostojanstveno, kada čine najvažniju stvar.

O pretnjama opozicije

Narod neće da glasa za one koji nikada ništa nisu uradili, nikada ništa nisu napravili, a jedino što znaju to je, hajde da kažem nešto loše o onome koji se bori, koji se trudi i koji nešto radi.

- Moj radni dan danas će biti 12, 13, 14 sati. A kad je njihov radni dan duži od sati 20? Skoro pa nikada. To hoće da upravlja Srbijom. Da jašu ljude. Da šutiraju ljude. Jeste li primetili? Ni RTS se nije izjasnio. Niko od njih se nije izjasnio. Zamislite da je neko to od mojih saradnika rekao kako će da jaše političke protivnike. Možete da zamislite da se ja ne izjasnim ili ćutim. Pa to je nemoguće. Osudio bih to prvi. Ne bih mogao od sramote sebe da pogledam u ogledalu da to neko od mojih saradnika izgovori - odgovorio je i dodao:

- To im je politika, to im je plan i program. Drugi ne postoji. Zato mi moramo da radimo više, zato mi moramo da se borimo više. Da njima obezbedimo bolji život, da bi mogli da razumeju da samo radom to može da se dobija, ne jahanjem onih koji drugačije misle. I to će biti sudar dve politike tamo u novembru, decembru, kad li već jedni hoće da jašu ljude one koji drugačije misle a drugi hoće da grade Srbiju uspešno i napredno, da jeste videli kakvi su Davos ulice tri ulice ima, ni jedna nije očišćena, a dolaze im svi predsednici sveta.

Zahvalio se ljudima u Srbiji koji prate rad vlasti, i koji razumeju sa kakvim problemima se suočavamo.