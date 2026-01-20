Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Davosa nakon otvaranja 56. sastanka Svetskog ekonomskog foruma.

Kako je istakao tom prilikom, uskoro se očekuje dolazak predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva u Srbiju, što će značiti i konačni dogovor o projektu koji menja jug naše zemlje.

- Verujem da ćemo potpisati taj dogovor oko gasne elektrane. Dodaćemo 500 MW u naš sistem, što je velika stvar koja ne zavisi od sunčanih dana i vetra, zavisi samo od snabdevanja gasom. Sa Azerbejdžanom potpisujemo ugovor da nam dostave gas preko bugarskog interkonektora. To će biti gasna elektrana u okolini Niša, novi poslovni izvor na jugu Srbije koji će značajno sniziti tenzije oko obezbeđivanja struje u budućnosti.

Vučić je upozorio na opasnost od globalnih taksi koje mogu pogoditi srpske fabrike ako se ne reši problem Grenlanda.