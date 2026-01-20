- Dobio sam potvrdu da u maju ili junu nas očekuje velika, kao što vam rekao, poseta Narodnoj Republici Kini. Mnogo toga je pred nama, mnogo toga moramo da uradimo i verujem da ćemo taj posao da napravimo. Kao što i ovde trudim se da sumiram sve. Morate da znate da nama predstavlja velika opasnost ako ovih 10 odsto dodatnih taksi ostane i još 25 odsto bude uvedeno 1. juna ako se ne reši problem Grenlanda do tog trenutka to vam je neki 36, nešto posto kumulativno mi ćemo imati problem sa našim kompanijama koje prave o proizvode autodelove, to su nam kompanije koje zapošljavaju preko 80-90 hiljada ljudi u našoj zemlji ne može u tom lancu snabdevanja, ne možemo mi da budemo izuzeti iz svega toga - dodao je tokom obraćanja iz Davosa .

- Imamo shared future sa Kinom, kako to oni nazivaju (zajednička budućnost, prim. aut.). Na evropskom smo putu. Istovremeno gradimo i pokušaćemo uskoro da stvorimo uslove za početak strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama uprkos svemu što se u svetu događa. uspeli da prevaziđemo sankcije sa mnogo zemalja imamo toliko bliske i dobre odnose sa kojima najveća zemlja sveta to pokušava i da izdrži od Emirata, Egipta do mnogih drugih zemalja u svetu strateške odnose a šta još od jedne tako male zemlje tražite? Šta u stvari želite? Osim što ćete uvek da kritikujete. Da, obazrivi smo, da li možemo sve da kontrolišemo, ne, ne možemo. Da li može sve da bude ispunjenje naših želja. Da li je svet u kojem živimo fontana želja, gde mi možemo da kažemo hoćemo to i to i da to mora tako da bude. Ne, nije. To je borba svakodnevna i celodnevna. To je borba u kojoj morate da radite i da se trudite svakog bogovetnog dana.