OBJAVLJENA LISTA NAJMOĆNIJIH VOJSKI NA SVETU, EVO NA KOM JE MESTU SRBIJA! Oglasio se i predsednik Vučić
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija nastaviti da ubrzano radi na naoružavanju i opremanju svoje vojske i istakao da veruje da će Vojska Srbije iduće godine ući u prvih 50 na rang listi "Global Firepower Index", na kojoj se ove godine nalazi na 63. mestu.
"Ubrzano, snažno, sa ogromnim ulaganjima hoćemo da štitimo svoju zemlju, suverenitet naše zemlje i da se borimo za njen opstanak, da obezbedimo sigurnost i mir našim građanima, da odvratimo svakog potencijalnog agresora", rekao je Vučić novinarima u Davosu na pitanje da prokomentariše najnovije rangiranje "Global Firepower Index-a", prema kome se Srbija po vojnoj moći nalazi na 63. mestu, a Hrvatska na 74.
Vučić je rekao da veruje da i Srbija i Hrvatska zaslužuju bolje mesto na toj listi i ocenio da u tom rangiranju potcenjena snaga Hrvatske vojske, kao i da nije računato šta je sve Srbija nabavila.
"Kao što mislim da nama nisu računali sve što imamo i ne znaju šta smo sve dobili. Tako da verujem da i mi i Hrvatska zaslužujemo bolje mesto. Hrvatska ima izuzetno snažnu armiju i niko ko je ozbiljan i odgovoran ne sme to da potcenjuje", istakao je Vučić.
Ukazao je da Srbija mora još mnogo da snaži svoju vojsku, da je jača i naveo da će to nastaviti da radi.
Prvih 10 mesta na listi zauzimaju Sjedinjene države, Rusija, Kina, Indija, Južna Koreja, Britanija, Francuska, Japan, Turska i Italija.
Kada je reč o zemljama iz regiona, Bosna i Hercegovina je na 132. mestu, Slovenija na 96, Makedonija na 112, Crna Gora na 127. mestu.