Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija nastaviti da ubrzano radi na naoružavanju i opremanju svoje vojske i istakao da veruje da će Vojska Srbije iduće godine ući u prvih 50 na rang listi "Global Firepower Index", na kojoj se ove godine nalazi na 63. mestu.

"Ubrzano, snažno, sa ogromnim ulaganjima hoćemo da štitimo svoju zemlju, suverenitet naše zemlje i da se borimo za njen opstanak, da obezbedimo sigurnost i mir našim građanima, da odvratimo svakog potencijalnog agresora", rekao je Vučić novinarima u Davosu na pitanje da prokomentariše najnovije rangiranje "Global Firepower Index-a", prema kome se Srbija po vojnoj moći nalazi na 63. mestu, a Hrvatska na 74.

Foto: Harun Ozalp / AFP / Profimedia

Vučić je rekao da veruje da i Srbija i Hrvatska zaslužuju bolje mesto na toj listi i ocenio da u tom rangiranju potcenjena snaga Hrvatske vojske, kao i da nije računato šta je sve Srbija nabavila.

"Kao što mislim da nama nisu računali sve što imamo i ne znaju šta smo sve dobili. Tako da verujem da i mi i Hrvatska zaslužujemo bolje mesto. Hrvatska ima izuzetno snažnu armiju i niko ko je ozbiljan i odgovoran ne sme to da potcenjuje", istakao je Vučić.

Ukazao je da Srbija mora još mnogo da snaži svoju vojsku, da je jača i naveo da će to nastaviti da radi.

Prvih 10 mesta na listi zauzimaju Sjedinjene države, Rusija, Kina, Indija, Južna Koreja, Britanija, Francuska, Japan, Turska i Italija.