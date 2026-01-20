Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak kojim je sumirao dan proveden na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

- Stigao na otvaranje Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji se ove godine održava pod temom "Duh dijaloga". U vremenu rastuće geopolitičke neizvesnosti, ekonomskih pritisaka i brzih tehnoloških promena, dijalog ne bi trebalo da bude samo fraza, već preduslov stabilnosti i napretka - napisao je Vučić i dodao:

- Ovo je bio prvi dan našeg boravka. Nastavljamo sa aktivnostima sutra. Bio je dan kad smo ušli u Kongresni centar...

