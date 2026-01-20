U vremenu rastuće geopolitičke neizvesnosti, ekonomskih pritisaka i brzih tehnoloških promena, dijalog ne bi trebalo da bude samo fraza, već preduslov stabilnosti i napretka, poručio je predsednik
Politika
"BIO JE DAN KADA SMO UŠLI U KONGRESNI CENTAR" Vučić objavio snimak iz Davosa: Predsednik sumirao dan na Svetskom forumu i uputio snažnu poruku (VIDEO)
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak kojim je sumirao dan proveden na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.
- Stigao na otvaranje Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji se ove godine održava pod temom "Duh dijaloga". U vremenu rastuće geopolitičke neizvesnosti, ekonomskih pritisaka i brzih tehnoloških promena, dijalog ne bi trebalo da bude samo fraza, već preduslov stabilnosti i napretka - napisao je Vučić i dodao:
- Ovo je bio prvi dan našeg boravka. Nastavljamo sa aktivnostima sutra. Bio je dan kad smo ušli u Kongresni centar...
50 · Reaguj
9