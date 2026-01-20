RELIGIJA, PORODICA I TRADICIJA NISU ZASTARELE VREDNOSTI, VEĆ USLOV OPSTANKA NACIJE: Ministarka Stamenkovski o povratku temeljima (VIDEO)
- Liberalizam je uništio evropski kontinent i evropsku civilizaciju i evropske narode. I evropsku ekonomiju, koja danas radi da bi finansirala ratove. Sve u ime ljudskih prava, sve u ime mira, sve u ime slobode i liberalizma. Mi smo se ovde kleli u neke produkte 21. veka koji će da poništi sve te civilizacijske tekovine koje mi poznajemo. Govorim o religiji, govorim o tradiciji, govorim o porodici, o tim elementima koji jednu naciju čine samoodrživom - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.
Ona je rekla da su to tekovine koje mi treba da čuvamo ukoliko želimo da budemo deo sveta.
- Dolazimo u situaciju da sada SAD grade nacionalnu državu. Dakle, zemlja koju smo mi posmatrali kao svetionik demokratije, vraća se tim korenima. Zato ja ne vidim ovo kao povratak na dvadeseti vek, na staro, neko vidim kao povratak temeljima. Mi treba da širom otvorenih očiju promatramo šta se dešava i da ovde održavamo red i stabilnost. Jer mi ukoliko u zemlji ne budemo imali političku stabilnost, mi ćemo biti vrlo jeftin plen - zaključila je ona.