- Liberalizam je uništio evropski kontinent i evropsku civilizaciju i evropske narode. I evropsku ekonomiju, koja danas radi da bi finansirala ratove. Sve u ime ljudskih prava, sve u ime mira, sve u ime slobode i liberalizma. Mi smo se ovde kleli u neke produkte 21. veka koji će da poništi sve te civilizacijske tekovine koje mi poznajemo. Govorim o religiji, govorim o tradiciji, govorim o porodici, o tim elementima koji jednu naciju čine samoodrživom - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je rekla da su to tekovine koje mi treba da čuvamo ukoliko želimo da budemo deo sveta.