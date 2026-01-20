Slušaj vest

Kritike blokadera ne prestaju ni kada je reč o temama od istorijskog i nacionalnog značaja. Ovoga puta na meti se našla izložba o Jasenovcu postavljena u holu Narodne skupštine, uz tvrdnje da bi njen sadržaj mogao da "uvredi" pojedine evropske zvaničnike, njihove omiljene Tonina Piculu i Davora Ivu Štira.

Blokaderi izgleda uporno odbijaju da razumeju da Jasenovac predstavlja jedno od najtragičnijih mesta stradanja srpskog naroda u 20. veku i simbol genocida počinjenog tokom Drugog svetskog rata.

Čini se, da kada bi oni bili na vlasti, mi bi se i za Jasenovac izvinjavali, da nam oproste što su izvršili genocid nad srpskim narodom!