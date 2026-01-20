Slušaj vest

Kritike blokadera ne prestaju ni kada je reč o temama od istorijskog i nacionalnog značaja. Ovoga puta na meti se našla izložba o Jasenovcu postavljena u holu Narodne skupštine, uz tvrdnje da bi njen sadržaj mogao da "uvredi" pojedine evropske zvaničnike, njihove omiljene Tonina Piculu i Davora Ivu Štira.

Blokaderi izgleda uporno odbijaju da razumeju da Jasenovac predstavlja jedno od najtragičnijih mesta stradanja srpskog naroda u 20. veku i simbol genocida počinjenog tokom Drugog svetskog rata. 

Čini se, da kada bi oni bili na vlasti, mi bi se i za Jasenovac izvinjavali, da nam oproste što su izvršili genocid nad srpskim narodom!

Aleksandar Čurčić
Foto: screenshot X

Ne propustitePolitika"NISU POŠTOVALI..." Blokaderi hoće da vode državu, a ni sastanak sa Piculom ne znaju da zakažu: Kandić otkrila ono što blokaderi ne žele da se sazna!
Nataša Kandić.jpg
PolitikaRASKOL MEĐU BLOKADERIMA ZBOG PICULE: Dok ga jedni proglašavaju za oslobodioca, drugi odlučni da Srbima nikada nije bio potreban tutor iz inostrastva!
213212.jpg
Politika"BLOKADERI SE NIKADA OD TAKVE PODRŠKE NISU OGRADILI" Vučić: Plenković, Kurti i Picula podržavaju sve neprijatelje Srbije
Aleksandar Vučić (8).jpeg
PolitikaBLOKADER KORAĆ S PICULOM NA HRVATSKOJ TELEVIZIJI! OPTUŽUJU VUČIĆA ZA HAOS ISPRED SKUPŠTINE, IZVESTILAC EP PRETI: Srbija s Vučićem na čelu ne može u EU!
Žarko Korać