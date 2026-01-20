Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se prethodne večeri odmah po dolasku u Davos, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, objavivši video snimak u kome večera popularno švajcarsko jelo "raclette".

- Siniša me je naterao, za sve koji ne znaju to je jelo u kojem otopite sir pa prelijete preko krompira - istakao je Vučić i dodao:

- Mi, malo deblji ljudi, smislili smo izreku po kojoj svaki novi kilogram koji dobijemo znači da smo se "popravili", dok za sve one normalne ili mršavije kažemo da su "propali". Držeći se te izreke, rešio sam da se dodatno "popravim" uz sir i krompir ovde u Švajcarskoj i da se dobro pripremim za naporne dane koji slede - napisao je Vučić tada.

Međutim, kao i u brojnim prethodnim situacijama, dežurni kritičari blokaderi su i ovog puta u predsednikovom gestu pronašli razlog za zamerke. Svaki njegov potez, izgovorena reč ili simboličan čin neretko postaje povod za polemiku, pa je tako ulogu kritičara ovog puta preuzela novinarka N1 Žaklina Tatalović. Ona je, doduše vrlo nespretno, objasnila da se krompir umače u sir, a ne preliva preko.

- Ne bih da ugrozim javni red i mir ali krimpir se inace umače u sir koji se topi na laganoj vatri, nikako se ne preliva.

Foto: screenshot X

Međutim, brzo je usledio hladan tuš i obrazloženje.