Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 sati objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda. Među njima su izmene zakona iz oblasti pravosuđa koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Na set pravosudnih zakona podneto je ukupno 174 amandmana, a Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je prihvatio desetak amandmana.

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić objasnio je da jedan od amandmana koje je odbor usvojio na predlog za izmenu Zakona o javnom tužilaštvu predviđa da umesto vrhovnog javnog tužioca Visoki savet tužilaštva dobije nadležnost za upućivanje tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK).

Mrdić je ranije rekao da je predložio set pravosudnih zakona da bi pravosuđe bilo efikasnije i da bi tužilaštvo i sudstvo bili samostalni. On je rekao da sudstvu i tužilaštvu trebaju ljudi koji su lojalni jednoj državi, a to je Srbija kao i da je usvajanje ovih zakona samo prvi korak u vraćanju otetog pravosuđa državi i narodu.

Ministar pravde Nenad Vujić rekao je ranije u Skupštini da izmene pravosudnih zakona koje je predložio Mrdić predstavljaju korak u unapređenju rada i efikasnosti pravosuđa, dodajući da se njima povećava i dostupnost pravde građanima. Na dnevnom redu je i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, a poslanici razmatraju i izmene Zakona o državnim službenicima koji je podnela Vlada Srbije.

Ostale tačke dnevnog reda

Pred poslanicima je i predlog odluke o utvrđivanju četiri muzejska predmeta za kulturna dobra od izuzetnog značaja, a reč je o Krunidbenim insignijama kralja Petra Prvog Karađorđevića, Pohvalama monahinje Jefimije - pokrov za mošti kneza Lazara, Votivnim kolicima i skulpturi "Danubius".

Pred poslanicima su i Izveštaji o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine, Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2024. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Agencije za energetiku Republike Srbije, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2026. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2026. godinu. Vanredna sednica počela je 14. januara.

