U Davosu danas počinje treći dan Svetskog ekonomskog foruma, a Srbiju na forumu predstavlja predsednik Aleksandar Vučić, koji će tokom dana imati brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima.

Tokom današnjeg dana očekuju se brojni paneli i obraćanja svetskih zvaničnika u Kongresnom centru u Davosu, a najveću pažnju izaziva najavljeno obraćanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, koje je predviđeno u popodnevnim časovima.

Tramp na forumu predvodi najbrojniju američku delegaciju u istoriji foruma.

Kako je najavljeno, osim Trampa, danas će se obratiti i predsednik Argentine Havijer Milej i predsednik Egipta Abdel Fatah al Sisi.

Godišnji 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma (WEF) počeo je 19. januara i trajaće do 23. januara u Davosu pod sloganom "Duh dijaloga" i okupio je svetske lidere iz politike, biznisa, civilnog društva i akademske zajednice, s ciljem da se kroz dijalog odgovori na ključne globalne izazove i utvrde prioriteti za naredni period.

Među 3.000 učesnika iz 130 zemalja koji se očekuju u alpskom odmaralištu ove godine je gotovo 400 visokih političkih zvaničnika, uključujući oko 65 šefova država i vlada, među kojima je i predsednik Vučić, kao i 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija.

U ovkiru Svetskog ekonomskog foruma održava se više od 200 panela, koji se prenose uživo širom sveta.

Forum duže od pet decenija okuplja lidere iz poslovnih krugova, vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i sledeće generacije kako bi razumeli globalne izazove i zajedno pokrenuli svet napred.