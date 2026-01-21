- Moguće je, jer po tome kako se guraju u planove i kombinacije... Dok je bila Mila Pajić, Ješić, Dinko... To je kao sve funkcionisalo u Novom Sadu. U suštini, mislim da oni vode bitke koje se realno ne dešavaju u studentskom pokretu. Svaku tačku su izneverili, proglas je propao. Njima su oni potrebni, a to sam video i ranije u slučaju "1 od 5 miliona" - da te dovuku, kao šleperi, kao gurači, ti ih izguraš, e sad kad smo došli, sad ćemo mi... Odrade svoje i odu. Te ljude, intelektualce i javne ličnosti, doživljavaju kao bicikl i auto koji će ih dovesti do vlasti, do mesta u parlamentu, pa će odatle uzimati pare i sredstva, i ništa ih drugo ne zanima - naveo je Škoro.