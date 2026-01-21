"MILA PAJIĆ I JEŠIĆ ROVARE PO STUDENTSKOM POKRETU" Blokaderi udarili redom na protivnike vlasti: Zanima ih samo da dođu do vlasti i uzimaju pare i sredstva!
Politikolog Vladimir Pavićević, nekadašnji poslanik u Skupštini Srbije, a sada novopečeni opzicionar, udario je ponovo na opoziciju i blokadere.
On se na svom "YouTube" kanalu PodcastTv dotakao teme i pomenuo blokaderku sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milu Pajić i nekadašnjeg potpredsednika Vlade Vojvodine i bivšeg visokog funkcionera Demokratske stranke, inače istaknutog blokadera, Gorana Ješića.
- Meni su Novosađani rekli da su dve osobe koje gravitiraju malo ka Novom Sadu, da najviše rovare po studentskom porketu da su to Mila Pajić i Goran Ješić. Imaš li ti takve informacije? - upitao je Pavićević svog gosta, novinara blokadera Srđana Škora.
Blokader je odgovorio da nema tačne informacije, ali da je to vrlo moguće, te opleo po mnogima.
- Moguće je, jer po tome kako se guraju u planove i kombinacije... Dok je bila Mila Pajić, Ješić, Dinko... To je kao sve funkcionisalo u Novom Sadu. U suštini, mislim da oni vode bitke koje se realno ne dešavaju u studentskom pokretu. Svaku tačku su izneverili, proglas je propao. Njima su oni potrebni, a to sam video i ranije u slučaju "1 od 5 miliona" - da te dovuku, kao šleperi, kao gurači, ti ih izguraš, e sad kad smo došli, sad ćemo mi... Odrade svoje i odu. Te ljude, intelektualce i javne ličnosti, doživljavaju kao bicikl i auto koji će ih dovesti do vlasti, do mesta u parlamentu, pa će odatle uzimati pare i sredstva, i ništa ih drugo ne zanima - naveo je Škoro.
Kurir Politika