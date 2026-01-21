Slušaj vest

Narodni poslanik Uglješa Mrdić izjavio je da požar koji je izbio u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal kojim rukovodi Mladen Nenadić zahvatio deo računovodstva i arhive i da bi glavni tužilac trebalo da bude saslušan zbog toga, i da se istraži da li je izgoreo predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića.

- Nebojša Bojović i Milutin Miloćević su najodgovorniji za pad nadstrešnice u Novom Sadu. Ja sam zbog toga podneo krivičnu prijavu, njih je zaštitio Mladen Nenadić. Imali smo požar u Tužilaštvu za organizovani kriminal, gde je šef Mladen Nenadić. Ne znamo ni sami šta je sa dokumentacijom, šta je sve izgorelo, šta je izgorelo od dokaza vezano za razne istrage, što montirane istrage, što istrage vođene, a skrivene u fioci - kaže Mrdić i dodaje:

- Postavlja se pitanje i krivične odgovornosti. Jasno je da je Mladen Nenadić sa Zagorkom Dolovac oteo, otuđio deo tužilaštva od države Srbije, da su formirali jedan svoj kriminalni klan koji radi direktno protiv države, kriju dokaze i zato ja tražim da se Mladen Nenadić sasluša.

Mrdić je takođe predložio i izmene pravosudnih zakona, a njih je pdoržalo Udruženje sudija i tužilaca:

- Hvala Udruženju sudija i tužilaca na podršci, kao i Vladi Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću, na svemu što je juče poručio u Davosu po pitanju seta pravosudnih zakona. Dakle, dokazano je da na mene nije vršio uticaj nijedan zapadni ambasador, nijedna ambasada. Ovi zakoni su pisani u Beogradu. U pisanju tih zakona učestvovao sam ja sa mojim saradnicima iz Srpske napredne stranke i kolegama pravnicima.

Iskazuje želju da da sudstvo i tužilaštvo rade bolje, te da se odluke donose u našem sistemu u Beogradu:

- Odluke se ne smeju donositi u nekoj ambasadi ili stranom centru moći. I zato hvala svima koji podržavaju našu borbu za istinu i pravdu i za efikasno pravosuđe - zakljućuje Mrdić.

