Brnabić je ukazala na to koliko ne zna ni šta se danas dešava na sednici parlamenta:

"Izmene pravosudnih zakona koje su na dnevnom redu Narodne skupštine nikakve veze nemaju sa tužilaštvom za organizovani kriminal. Da ste na svom radnom mestu, znali biste ovo. Ali niste. Platu, novac od svih građana Srbije, sa druge strane, uradno primate i ne odbijate. Bojkotujete posao, ali ne i platu. Toliko o vama", poručila je Brnabić Milivojeviću na mreži X.

Kurir.rs/X

