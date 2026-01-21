Slušaj vest

Od svih govornika sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu na fejsbuk stranici Euronews English, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najgledaniji.

Naime, deo Vučićevog govora ima 368.000 pregleda, dok ostali govornici imaju po nekoliko hiljada.

Foto: Printscreen

Izuzetak su predsednik Francuske Emanuel Makron i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, koji imaju 124.000, odnosno 110.000.

Podsetimo, Vučić i danas boravi u Davosu gde ga čekuju brojni bilateralni susreti sa svetskim zvaničnicima, a prisustvovaće i obraćanju američkog predsednika Donalda Trampa.

Godišnji 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma (WEF) počeo je 19. januara i trajaće do 23. januara u Davosu pod sloganom "Duh dijaloga" i okupio je svetske lidere iz politike, biznisa, civilnog društva i akademske zajednice, s ciljem da se kroz dijalog odgovori na ključne globalne izazove i utvrde prioriteti za naredni period.

Među 3.000 učesnika iz 130 zemalja koji se očekuju u alpskom odmaralištu ove godine je gotovo 400 visokih političkih zvaničnika, uključujući oko 65 šefova država i vlada, među kojima je i predsednik Vučić, kao i 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija.

U ovkiru Svetskog ekonomskog foruma održava se više od 200 panela, koji se prenose uživo širom sveta.

Forum duže od pet decenija okuplja lidere iz poslovnih krugova, vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i sledeće generacije kako bi razumeli globalne izazove i zajedno pokrenuli svet napred.