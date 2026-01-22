Slušaj vest

Rat među blokaderima se nastavlja, a ovog puta povod je propali skup u Novom Sadu, koji je među protivnicima vlasti otvorio pitanje da li takozvani studenti zaslužuju podršku blokadera iz bivše vlasti i da li su sigurni da je zaslužuju.

Prethodno su blokaderski mediji preneli reči Bojana Pajtića, jednog od blokaderskih političara, koji je naveo da "studenti zaslužuju poverenje birača opozicije".

Propali skup blokadera u Novom Sadu 17. januara 2026. godine Foto: Printscreen

- Studenti su dokazali da njihova lista zaslužuje poverenje opoziciono orijentisanih građana na skupu na Trgu slobode u Novom Sadu - rekao je Pajtić, verovatno namerno zaboravljajući da pomene podatak da je taj skup bio potpuni fijasko, jer, iako je danima bio najavljivan kao masovan, na njemu se okupilo svega oko 200 ljudi!

Naslova strana Nove 19. januara 2026. godine Foto: Printscreen

Preventivno reaguju

Politički analitičar Dejan Miletić kaže za Kurir, međutim, da ne očekuje velika pomeranja po pitanju glasača koji su protiv vlasti.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Treba biti oprezan u procenama, jer će jedan deo opozicionih glasača sigurno zadržati svoje tradicionalno razmišljanje, ali je već jasno i da će jedan deo dosadašnjih opozicionih glasača preći u novu grupaciju. Međutim, ne očekujem velika pomeranja, mislim da će nova grupacija da okupi do 20 odsto birača opozicionih stranaka, a ostalo do kraja kampanje će se verovatno pokazati kao više želja nego što je realnost. Pre svega, kada se budu pojavili spiskovi, kada se bude utvrdilo koji su to kandidati studentskih blokova, biće mnogo teže da se objasni prisustvo određenih ljudi i nepostojanje političke platforme uticaće na određeni broj birača opozicionih stranaka da prosto ipak zadrže svoje staro mišljenje - smatra Miletić.

On dodaje da opozicione partije vide da im nova studentska lista duva za vrat i zbog toga preventivno reaguju.

- Jasno im je da su oni glavna meta studentske liste kad je u pitanju preuzimanje glasača i osipanje - zaključuje Miletić.

Pajtiću poručeno "da se unormali" Posle blokaderskog fijaska u Novom Sadu, pojedinci su lažno pokušali da stvore utisak masovne podrške, pa su već tada "proglašavali pobedu" i pretili "poslednjom porukom". Jedan od onih koji je pokušao da obmane javnost jeste i Pajtić, ali je ubrzo naišao na otpor, i to od protivnika vlasti. Blokaderi aktivni na mreži Iks opleli su po njemu: "Odakle ovako sigurna tvrdnja da studenti zaslužuju glasove opozicije?", "Bojkot dok se ne unormale i koliko-toliko pokažu objektivnost", "To je propagandna poruka", "Ovo postaje suludo" - bili su samo neki od komentara upućeni Pajtiću na Iksu.

Bojan Pajtić Foto: Dragan Kadić

Traže prečice

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da opozicija traži prečice kroz razne društvene grupe.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Pajtićeva izjava više govori o stanju opozicije nego o studentima. Očigledno je da deo opozicionih aktera pokušava da se politički zakači za studentske proteste, i to bez ikakvog demokratskog legitimiteta! Upravo zato su reakcije bile burne, čak i među protivnicima vlasti, jer se s pravom postavlja pitanje ko je Pajtića ovlastio da u ime opozicionih birača deli poverenje i političke licence. Ovo je još jedan primer hroničnog problema opozicije, koja, umesto da ponudi jasan program, lidere i odgovornost, ona traži prečice kroz razne društvene grupe, pa i kroz studente, pokušavajući da ih instrumentalizuje. Studenti imaju pravo na protest, stav i kritiku, ali nemaju politički mandat da zamene opozicione stranke koje godinama izbegavaju izbore ili gube poverenje građana. Zato je ova polemika važna, jer ona pokazuje da ni unutar opozicionog korpusa ne postoji saglasnost da li se protesti koriste kao građanski izraz nezadovoljstva ili kao politički alat za povratak na scenu onih koji su to poverenje već prokockali - zaključuje Barac.

Kurir Politika