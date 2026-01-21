Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su "gluposti" tvrdnje da o svemu pa i postavljenjima u policiji odlučuje predsednik države Aleksandar Vučić, čime se kaže da je ovde "diktatura", te naveo da promene u policiji nisu ništa novo.

- Oni (koji to tvrde) hoće da kažu da će Vučić odlučiti ko će da bude u nekoj kućici koja stoji negde ispred SIV-a ili negde drugo, hoće da kažu da u ovoj zemlji postoji diktatura, odnosno da se u ovoj zemlji o svemu pita samo jedan čovek. To su gluposti, rekao je Dačić, za TV Pink.

"Ja dajem saglasnost"

- Policija je sistem u kojem se zna kako se ljudi primaju, znaju se radne ocene, moraju svi da prođu bezbednosne provere. Direktor policije predlaže načelnike uprava, ja sam mu dao to ovlašćenje.

- Ja dajem saglasnost, naveo je Dačić.

Posle nedavnih promena na važnim mestima u vrhu policije, ovih dana je novog kamadanta dobila i Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.

"Amerika se ne ponaša kao svetski policajac, to je drugačije od Bajdenove koncepcije"

Dačić je ocenio i da se Amerika koju vodi Donald Tramp, ne postavlja kao "svetski policajac", ne želi da rešava neke konflikte koji joj nisu od značaja, već su daleko i nemaju veze sa njenim vitalnim interesima.

"Zato se usredsređuje na Venecuelu, Kubu, Meksiko, Kolumbiju, na oba američka kontinenta. Grenland je vezan na neki način za Dansku ali je mnogo bliži SAD i njima se čini da to takođe pripada i ulazi u deo koji je važan za njihovu bezbednost", rekao je za televiziju Pink Dačić, nekadašnji šef srpske diplomatije.

Kako je naveo, Amerika više ne smatra za svoje prioritete nešto što nije u njenom isključivom vitalnom interesu i u tom smislu se može gledati na postupke koje preduzima, kao realizaciju nove strategije.

"To je direktno suprotno od onog što je Amerika radila poslednjih godina pre Trampa, značli suprotno Bajdenovoj koncepciji i uopšte nekoj koncepciji Amerike kao svetskog policajca. Nekima se možda čini da se Amerika postavlja ponovo kao svetski policajac. Ne, barem po onome što se može videti, mada ne znam da li uopšte imamo dovoljno podataka da dajemo kvalifikacije svega toga", naveo je Dačić