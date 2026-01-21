Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković ocenio je danas da postoji korupcija u službi zaštite kulturnih dobara navodeći da je firma bivše direktorke Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (RŽZSK) Dubravke Đukanović, koju je prebacila na ćerku, dobijala ugovore sa državom dok je ona obavljala funkciju.

On je to rekao u Skupštini Srbije tokom objedinjene rasprave, dodajući da je od 2021. godine do 2025. godine, firma D Art d.o.o. iz Novog Sada na javnim nabavkama zaključila 26 ugovora u vrednosti od 99.084.067 dinara, za poslove vezane za zaštitu kulturnih dobara.

Selaković je naveo da je Đukanović po dolasku na mesto v.d. direktora Republičkog zavoda prenela upravljačka prava u firmi na svoju ćerku, nakon čega je firma počela da se prijavljuje na javne nabavke i da dobije poslove vezane za zaštitu kulture.

On je rekao da je Đukanović inicirala tzv. slučaj "Generalštab" za koji je on optužen i dodao da je firma D Art d.o.o dobijala posao stručnog nadzora na projektima kao što je izgradnja objekta pored najstarije crkve u Srbiji, crkve Svetog Petra kod Novog Pazara.

"Projekat za ovaj objekat radili su projektanti iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a stručni nadzor nad ovim radovima sprovodi niko drugi nego studio D Art d.o.o. Novi Sad. Dakle, to je ova vaša blokaderka, ova što će vam biti prva na listi ili među prvima, ova što je kandidatkinja za buduću ministarku kulture", poručio je Selaković poslanicima opozicije.

Dodao je da je firma Đukanović dobijala ugovore i za nadzor na radovima na kuli Džephana u Novom Pazaru, kao i na sanaciji crkve Svetog Nikole u Starom Slankamenu.

Dubravka Đukanović Foto: Beta Slobodan Miljević

"Sad bi neko rekao 'pa nemojte tako, vi ste protiv tržišne utakmice'. Ne, i ja sam za tržišnu utakmicu. Ali, ako imate situaciju da je majka direktorka Zavoda, da može da obezbedi sve informacije vezane za javnu nabavku koja se raspisuje, a da onda ćerkina firma dobija taj posao, neretko ga dobija u konzorcijumu sa drugima i tamo gde su oni u konzorcijumu, tu budite sigurni da će oni da dobiju i zaključe ugovore u vrednosti od preko 99 miliona dinara za 4,5 godine. A kada toga više nema, e onda je ta vlast koja ju je smenila kriminalna", rekao je Selaković.

Dodao je da je Đukanović inicirala slučaj "Generalštab" tek nakon što, kako tvrdi, nije od strane američkog investitora uključena u projekat izgradnje kula na mestu Generalštaba.