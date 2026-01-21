Politika
POSLANICI ZAVRŠILI OBJEDINJENU NAČELNU RASPRAVU: Počeli o amandmanima
Slušaj vest
Poslanici Skupštine Srbije završili su objedinjenu načelnu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda vanredne sednice i prešli na pretres u pojedinostima.
Na set pravosudnih zakona predloženo je ukupno 174 amandmana, a Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je prihvatio desetak amandmana.
Na dnevnom redu je, između ostalog, i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, a poslanici razmatraju i izmene Zakona o državnim službenicima koji je podnela Vlada Srbije.
43 · Reaguj
Komentariši