Poslanici Skupštine Srbije završili su objedinjenu načelnu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda vanredne sednice i prešli na pretres u pojedinostima.

Na set pravosudnih zakona predloženo je ukupno 174 amandmana, a Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je prihvatio desetak amandmana.

Na dnevnom redu je, između ostalog, i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, a poslanici razmatraju i izmene Zakona o državnim službenicima koji je podnela Vlada Srbije.

