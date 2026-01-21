Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Martom Kos, evropskom komesarkom za proširenje, uprkos tome što blokaderi bezuspešno pokušavaju da miniraju našu zemlju na putu ka Evropskoj uniji!

Njih dvoje razgovarali su na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, a Kos je na svom zvaničnom "X" nalogu otkrila dobre vesti za Srbiju, te o čemu je razgovara sa prvim čovekom naše zemje.

- Sastala sam se sa Vučićem kako bismo razgovarali o reformama koje su Srbiji potrebne da ostane čvrsto na svom evropskom putu i da se unapredi Plan rasta. Dogovorili smo se da intenziviramo zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i zajedničkom radu ka nezavisnoj Evropi - poručila je Marta Kos.

Očigledno je da blokaderska politika sputavanja naše zemlje, tačnije pokušaja sputavanja u ovom slučaju, ne daje rezultate što im sigurno nije pravo. A dok se oni bave pokušajima da sputaju Srbiju, predsednik Vučić sa velikim uspehom jača poziciju Srbije u svetu!

On je putem svog Instagrama takođe objavio da se sastao sa Martom Kos i otkrio da je razgovor dobro prošao.

- Vrlo dobar razgovor sa evropskom komesarkom Martom Kos o aktuelnim temama u odnosima Srbije i EU. U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i tranzicija. Razgovarali smo i o tome kako da se kroz evropske instrumente i Plan rasta za Zapadni Balkan ubrza ekonomska konvergencija i otvore dodatne razvojne mogućnosti za privredu i mlade. Posebno sam istakao da je za Srbiju važno da se u vremenu sve većih podela sačuva duh dijaloga u regionu i u Evropi, jer je to jedini održivi put za rešavanje otvorenih pitanja, očuvanje mira i stvaranje uslova za dugoročan napredak - poručio je Vučić.