Politika
VUČIĆ PRATI TRAMPOVO OBRAĆANJE IZ PRVOG REDA: Pogledajte gde sedi predsednik Srbije tokom govora koji prati ceo svet (VIDEO)
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prati obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa u Davosu, i to iz prvog reda.
Kako se vidi na snimcima koje objavljujemo, predsednik se nalazi u prvom redu sale.
U Davosu je danas počeo treći dan Svetskog ekonomskog foruma, a predsednik Vučić je tokom dana imao brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima.
Vučić se tako sreo sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelinom, predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem i predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD Odil Reno-Baso.
Obraćanje Donalda Trampa pratite uživo klikom OVDE.
38 · Reaguj
12