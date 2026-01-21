Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prati obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa u Davosu, i to iz prvog reda.

Kako se vidi na snimcima koje objavljujemo, predsednik se nalazi u prvom redu sale.

Aleksandar Vučić u Davosu Izvor: Kurir

U Davosu je danas počeo treći dan Svetskog ekonomskog foruma, a predsednik Vučić je tokom dana imao brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima.

Trampov Govor u Davosu Izvor: Kurir

Vučić se tako sreo sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelinom, predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem i predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD Odil Reno-Baso.