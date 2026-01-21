Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević poručio je danas u razgovoru sa predsednikom Slobodne Crne Gore Vladislavom Dajkovićem da će srpski narod u Crnoj Gori uvek imati podršku Srbije.

- Bratski sastanak, uz razmenu mišljenja o vremenu u kom živimo i potrebi da se glas razuma i odgovornosti jasno čuje - naveo je Vučević na Instagram profilu.

U tom duhu, kako je rekao, istaknuta je važnost međusobne podrške i razumevanja, kao i činjenica da će srpski narod u Crnoj Gori uvek imati podršku Republike Srbije u borbi za ostvarenje svojih prava i očuvanje srpskog identiteta, kroz dijalog i odgovorno delovanje.

