Politika
VUČEVIĆ SA DAJKOVIĆEM: Srpski narod u Crnoj Gori uvek će imati podršku Srbije
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević poručio je danas u razgovoru sa predsednikom Slobodne Crne Gore Vladislavom Dajkovićem da će srpski narod u Crnoj Gori uvek imati podršku Srbije.
- Bratski sastanak, uz razmenu mišljenja o vremenu u kom živimo i potrebi da se glas razuma i odgovornosti jasno čuje - naveo je Vučević na Instagram profilu.
U tom duhu, kako je rekao, istaknuta je važnost međusobne podrške i razumevanja, kao i činjenica da će srpski narod u Crnoj Gori uvek imati podršku Republike Srbije u borbi za ostvarenje svojih prava i očuvanje srpskog identiteta, kroz dijalog i odgovorno delovanje.
