VUČIĆ SE SREO SA RUBIOM U DAVOSU: Razmenili mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima, i nastavku jačanja saradnje Srbije i SAD
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić susreo se u Davosu sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubiom.
"Srdačan kratak susret sa Markom Rubiom sa kojim sam razmenio mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima, kao i o temama ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.
Ukazao sam na pozicije Srbije o glavnim geopolitičkim pitanjima i izrazio uverenje da će odnosi naše zemlje i SAD nastaviti da jačaju u oblastima od uzajamnog interesa, jer Srbija, iako mala zemlja, ima izuzetnu reputaciju kao dosledam i pouzdan partner u složenom međunarodnom kontekstu", naveo je Vučić na Instagramu.
