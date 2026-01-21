"Srdačan kratak susret sa Markom Rubiom sa kojim sam razmenio mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima, kao i o temama ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Ukazao sam na pozicije Srbije o glavnim geopolitičkim pitanjima i izrazio uverenje da će odnosi naše zemlje i SAD nastaviti da jačaju u oblastima od uzajamnog interesa, jer Srbija, iako mala zemlja, ima izuzetnu reputaciju kao dosledam i pouzdan partner u složenom međunarodnom kontekstu", naveo je Vučić na Instagramu.