Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon otkrio je da su Srbi u Bosni i Hercegovini diskriminisani.

On je objavio dokaze iz katastra na platformi "X" ("Iks") o tome da srpsko pravoslavno groblje nije upisano na Srpsku pravoslavnu crkvu.

"Ovo morate videti - evo kako izgleda diskriminacija Srba u BiH. Primer džamije i pravoslavnog groblja - isto mesto (Vrapčići kod Mostara) - ista procedura "harmonizacije" zemljišta - isti službenik. Džamija upisana na Islamsku zajednicu u Mostaru (kao što treba da bude). Srpsko pravoslavno groblje i kapela upisani na državu BiH (gde su Bošnjaci većina) umesto na Srpsku pravoslavnu crkvu. Ovo je flagrantan primer da ISTI ZAKON ne važi ISTO za sve u Bosni i Hercegovini i da su Srbi u tišini sistematski diskriminisani", poručio je Arno Gujon.

