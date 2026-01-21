Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, tokom obraćanja građanima iz Davosa, najavio je da će sa premijerom Đurom Macutom dogovoriti vanrednu sednicu Vlade Srbije, zbog situacije u svetu. 

- U subotu ćemo imati vanrednu sednicu Vlade, možda samo delimično otvorenu za jasnost. Moramo da preformulišemo ili da počnemo da razgovaramo o svojim zadacima, da počnemo da razgovaramo o svemu. Moramo da razgovaramo o tome i sa političkim protivnicima. Moramo da pronađemo najsigurnije, najbezbednije mesto za Srbiju - rekao je Vučić.

