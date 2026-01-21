Slušaj vest

Izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel oglasio se danas i naveo da je "Evropa u problemu" i konstatovao da "svi to mogu da vide", reagujući na pisanje Marte Kos, koja se danas sastala sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. 

Evropa je u nevolji — vaše ekonomije guši Brisel. Inovacije su gotovo mrtve. Kompanije ne rastu unutar Evrope - napisao je i dodao:

- Vučić bi trebalo da sledi američki put — ne evropski put.

Uz svoj komentar Grenel je objavio i deo izlaganja predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Davosu koji je konstatovao da nikada nije video takvu zabrinutost od kako učestvuje u godišnjim okupljanjima na Svetskom ekonomskom forumu.

Kurir.rs

