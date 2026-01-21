Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Davosu da je izvesno da Evropa i Amerika više neće istupati zajedno, bar ne po svim pitanjima kao što je to bio slučaj do sad, kao i da će, naprotiv, istupati neretko odvojeno.

Vučić je za RTS rekao da je izvesno i da će u nekim prilikama SAD i Evropa biti suprotstavljeni jedni drugima i istakao da to moramo da razumemo što pre.

"To je za nas važan nauk, to moramo da razumemo što je moguće pre, jer smo do juče imali istu grupu ljudi koja je bila proamerički ili prozapadno koji su bili i proevropski orijentisani, sada će tu stvari ići drugačije", kazao je Vučić.

Dodao je da je uveren da je zatvorena jedna stranica istorije i da se od sutra istorija piše drugačije.

"Kako god vi tumačili i kako moj finski prijatelj i kolega pokušava da pronađe uvek način da diplomatskim rečnikom opiše ono što se dogodilo i koliko god bio transatlantski orijentisan i verovao u ideale prošlosti, rečeno je 'čak i ako Danska ne da Grenland, samo ćemo da zapamtimo'. Plašim se da to nije imalo sasvim takav smisao, ali ne želim ja da ulazim u to, niti mislim da Srbija treba da ulazi u to", kazao je Vučić.