Podsetimo, izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel oglasio se danas i naveo da je "Evropa u problemu" i konstatovao da "svi to mogu da vide", reagujući na pisanje Marte Kos, koja se danas sastala sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Grenel je dodao da bi "Vučić trebalo da sledi američki put".

- Grenel je odgovoran i ozbiljan čovek, on je nekad rešavao probleme na Balkanu rešavanjem ekonomskih problema. Imao sam dobar razgovor sa Martom Kos danas. Ako se nameću neke nove alternative, mi se nalazimo na evropskom kontinentu i ne možete da se pokažete kao neko ko je slab. Imaćemo proširenu sednicu Vlade u subotu, gde ćemo pričati o svemu što je potrebno. Verujem da ćemo ispuniti dva formalna zahteva SAD i moći da, konačno, pristupimo razgovoru o strateškom partnerstvu sa SAD, ali Srbija se nalazi na evropskom kontinentu - rekao je Vučić za RTS.

Naveo je da je bitno da se Srbija predstavi u najboljem svetlu, i da zauzmemo najbolju poziciju.