VUČIĆ O IZJAVI GRENELA: Verujem da ćemo ispuniti dva zahteva SAD i pristupiti razgovoru o strateškom partnerstvu, ali Srbija se nalazi na evropskom kontinentu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras u Davosu da je video objavu Ričarda Grenela kao odgovor Marti Kos.
Podsetimo, izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel oglasio se danas i naveo da je "Evropa u problemu" i konstatovao da "svi to mogu da vide", reagujući na pisanje Marte Kos, koja se danas sastala sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Grenel je dodao da bi "Vučić trebalo da sledi američki put".
- Grenel je odgovoran i ozbiljan čovek, on je nekad rešavao probleme na Balkanu rešavanjem ekonomskih problema. Imao sam dobar razgovor sa Martom Kos danas. Ako se nameću neke nove alternative, mi se nalazimo na evropskom kontinentu i ne možete da se pokažete kao neko ko je slab. Imaćemo proširenu sednicu Vlade u subotu, gde ćemo pričati o svemu što je potrebno. Verujem da ćemo ispuniti dva formalna zahteva SAD i moći da, konačno, pristupimo razgovoru o strateškom partnerstvu sa SAD, ali Srbija se nalazi na evropskom kontinentu - rekao je Vučić za RTS.
Naveo je da je bitno da se Srbija predstavi u najboljem svetlu, i da zauzmemo najbolju poziciju.
- Čuvamo prijateljstvo sa NR Kinom i Ruskom Federacijom. Spreman sam da o svemu razgovaram i sa političkim protivnicima, nadam se da će u narednim mesecima doći do prekida sukoba u Ukrajini. Sutra je Evropski savet. Proširenje Evrope je jedna od najvažnih stvari. Nije ovo samo ko će na koga krenuti, ali je veoma kompleksna situacija, potrebno je promišljanja i uzdržavanja od izgovaranja teških reči - dodao je Vučić.