Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je večeras govor predsednika SAD Donalda Trampa i istakao da je on ogolio način na koji se raspravlja o teritorijama u svetu.

- Tramp je iznosio je neke istorijske činjenice, koje ne možete nazvati tim imenom, on ih je smatrao činjenicama, a verujem da su deo dnevne politike. Način na koji se raspravlja o teritorijama u svetu, Tramp je ogolio do te mere da više ne želi da upakuje u kutijicu i da kaže "ovo je zbog humanitarne katastrofe na Kosovu", kao što su govorili Srbiji - dodao je.

- Videćete da nije bilo velike razlike u broju ubijenih Albanaca i Srba, ali je bio potreban Lajbnicov dovoljan razlog da bi nam oteli teritoriju, a danas velike sile nemaju vremena za to i to postaje neka vrsta nova moda. Jasno je da međunarodno pravo nemamo i da ulazimo u vreme nepoznatog, vreme u kojem će svako svog subašu da juri na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou. Svima rastu apetiti, nivo tenzija raste, svačega će biti ove godine u svetu, ali Srbija će sačuvati mir - kazao je on.