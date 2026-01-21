Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Davosu da Srbija ima samo jedan tim, a to je srpski tim i istakao da će naša zemlja u teškim okolnostima u svetu ponašati korektno, da će iskazivati svoje stavove vodeći računa da nikoga ne povredi, kao i da će zaštititi sebe i mir.

Vučić je za RTS, odgovarajući na pitanje da li strahuje da će u teškim vremenima Srbija zaigrati u pogrešnom timu, istakao da Srbija ima samo jedan tim.

"Mi igramo samo u jednom timu i naše srce kuca samo za jedan tim. A to je srpski tim, za našu crveno-plavo-belu trobojku. I takav će biti slučaj i u budućnosti", istakao je predsednik Vučić.

Dodao je da će biti postavljeno pet osnovnih ciljeva.

"Siguran sam da će, uz neke spoljnopolitičke principe, prvi, najvažniji cilj, biti očuvanje mira i stabilnosti. Mi smo gubili i decu, vojnike, civile, ljude u svakom sukobu u svetu. Mi nemamo ni dece za bacanje, niti ljudi, žena. Moramo da sačuvamo ono što imamo danas i da gledamo kako da unapređujemo svoju ekonomiju", istakao je predsednik Srbije.

Kako je dodao, drugi neka svoje probleme rešavaju na način na koji hoće.

"Mi ćemo da budemo korektni, da vodimo računa da nikoga ne povredimo, a da istovremeno uvek iskažemo do određene mere šta je to što je stav Srbije i time ćemo na najbolji način da zaštitimo našu zemlju. Ali, mir ćemo da sačuvamo", rekao je predsednik Vučić.