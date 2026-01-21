Slušaj vest

Delegacija Beograda, predvođena direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem doputovala je u sredu uveče u Brisel gde će u četvrtak učestvovati u novoj rundi dijaloga s Prištinom, pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Kako javlja dopisnica Kosovo onlajna iz Brisela, očekuje se da dve strane nastave razgovore o sprovođenju Deklaracije o nestalim licima.

Takođe, delegacija Beograda će posebno insistirati na hitnom formiranju Zajednice srpskih opstina, ali i govoriti o položaju srpskog naroda na KiM usled brojnih jednostranih i eskalatornih poteza Pristine.

Specijalni izaslanik EU za dijalog Srbije i Kosova Peter Sorensen je prošle nedelje posetio Beograd i Prištinu, gde je razgovovarao o nastavku dijaloga.

On je poručio da se mora pronaći način da obe strane sednu i razgovaraju.

"Moramo da pronađemo način da se to desi. Visoka predstavnica (Kaja Kalas) je prošle godine posetila Beograd i Prištinu. Postoje obaveze da će biti sastanka kada za to dođe vreme. Ona će sazvati sastanak. Ljudi će doći i videćemo", rekao je Sorensen.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić istakao je u razgovoru sa Sorensenom da su osnivanje Zajednice srpskih opština i ispunjenje svih dogovorenih obaveza neophodni za obnavljanje smislenog dijaloga.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković na sastanku u Beogradu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom preneo je poruku da je za svaki opipljiv napredak u dijalogu neophodno da se krene sa konkretnim koracima za formiranje Zajednice srpskih opština i razgovorima o nacrtu Statuta ZSO.

Iznenadna poseta specijalnog predstavnika EU Petera Sorensena Prištini i Beogradu, može se tumačiti kao pokušaj Evropske unije da već na početku 2026. ponovo oživi dijalog i pošalje jasna očekivanja budućoj vladi u Prištini, ocenjuje za Kosovo onlajn Miloš Pavković iz Centra za evropske politike.

Poslednja runda dijaloga održana je u septembru prošle godine, a i tada je Petković, kao i na svim ranijim sastancima, insistirao na formiranju Zajednice srpskih opština.