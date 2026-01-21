Slušaj vest

Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912 - 1918 dodelilo je Aleksandru Vulinu i generalu policije Dejanu Lukoviću nagradu "Đeneral Janković" u znak zahvalnosti za istrajnu i nepokolebljivu borbu i nesebičan doprinos očuvanju srpskih nacionalnih interesa i državnog dostojanstva.

Zahvalivši se na priznanju koje nosi ime čoveka koji je oslobodio Kosovo i Metohiju, Vulin je istakao da su Srbi stariji od država u kojima su živeli i u kojima žive i da se srpsko ime kroz istoriju ponavlja i odzvanja časno mnogo pre nego što je i ovaj prostor po kome koračamo dobio ime Srbija.

"Srpsko ime je jedno od najstarijih imena Evrope, ne mislite valjda da je to slučajno i da imamo pravo da ga ne budemo dostojni. Zato svako od nas ima obavezu da u svom malom životu svaki dan učini po neki mali korak, da učini mali rad, kako su govorili mladobosanci, za opstanak srpskog naroda i za ono što nas održava - ujedinjenje", rekao je Vulin i dodao da smo dužni da u svetu koji se menja velikom brzinom prilagodimo sebe i svoje živote vremenu koje nas čeka jer se ne može prihvatiti da u Evropi samo Srbi nisu narod koji je sproveo svoje nacionalne ciljeve i koji nema pravo da se ujedini.

"Gde Srbin nema svoju državu i gde ga ne čuva srpska država pre će dočekati Jasenovac nego poštovanje. Tamo gde nema srpske države i tamo gde ne može da dobaci do njega snaga srpske države Srba ili neće biti ili će biti dovedeni do toga da se odriču sebe samih.